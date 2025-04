Bertrand Lemoine, Charles Marville 1813-1879. Du pinceau à la chambre noire

Charles Marville est un photographe majeur des débuts de la photographie. Né en 1813 sous le nom de Charles Bossu, il prit dès l’âge de 18 ans le pseudonyme de Marville pour se lancer très jeune dans une féconde et prolifique carrière de dessinateur, et peut-être de peintre, participant à l’âge d’or du livre romantique illustré de gravures sur bois. Après un bref engagement aux côtés des révolutionnaires en 1848, il fut l’un des premiers à se consacrer en professionnel à la photographie et à sa diffusion. Ses plus grandes séries portent sur le Bois de Boulogne, le Vieux Paris, auquel il a consacré près de 500 clichés exceptionnels, le nouveau Paris, ses monuments et son mobilier urbain, sans oublier ses nombreuses reproductions de tableaux, de sculptures ou de dessins d’architecture. Cette biographie érudite et très illustrée s’appuie sur une large évocation de l’essor de la gravure sur bois, de la naissance et du développement de la photo, des transformations de Paris au XIXe siècle. Elle donne pour la première fois une présentation complète du parcours de ce créateur singulier et quelque peu mystérieux, au terme d’une véritable enquête policière.

Bertrand Lemoine est polytechnicien, architecte et historien, spécialiste reconnu de l‘histoire de Paris, de l’architecture et de la ville aux XIXe et XXe siècle et de l’histoire des techniques de construction. En tant que directeur de recherche au CNRS, il a rédigé ou dirigé près d’une cinquantaine d’ouvrages, de très nombreux articles et intervient régulièrement comme conférencier ou spécialiste pour différentes chaînes de télévision. Il a par ailleurs enseigné l’histoire de la construction à l’ENS d’Architecture de Marne-la-Vallée, dirigé l’ENSA de Paris La Villette et l’Atelier international du Grand Paris. Il a également été président de l’Académie d’Architecture.

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…

—

Sommaire

Introduction

1 - L’enfance d’un artiste

Un pseudonyme : Marville. Une enfance parisienne. L’essor de la gravure sur bois. Les débuts de Marville.

2- Une entrée dans la carrière

Une formation sur le tas. L’affaire Bougenier. Des premières contributions remarquées.

3- Un dessinateur romantique

Des graveurs anglais. Une notoriété internationale. La fin de la gravure sur bois.

4- L’invention de la photo et le daguerréotype

Reproduire le réel. Fixer les images. Niépce et Daguerre. Le Daguerréotype. La Daguerréotypomanie.

5- La photographie sur papier

Le calotype. Des photos en séries. Blanquart-Evrard. Blanquart-Evrard vs Fox Talbot.

6- 1848 : une révolution

Marville peintre ? Marville imprimeur ? Marville révolutionnaire.

7- Blanquart-Evrard et l’imprimerie photographique

Du dessin à la photo. L’essor de la photo sur plaques de verre. La maîtrise de la qualité. La photographie à l’ère de la reproduction. L’Imprimerie photographique. Des photographes. Un début dans la photo.

8- Les Albums de l’imprimerie photographique

Les premiers Albums. Mélanges photographiques. Des photos de commande. Toujours Paris. Marville en Allemagne. Dernières études. La fin de l’Imprimerie photographique.

9- Marville photographe indépendant

Les ciels. Charles Delahaye. De nouvelles commandes. Photographe du Louvre. Les paysages parisiens.

10- Premières commandes publiques

La collaboration avec Davioud. Le bois de Boulogne. Marville et Ingres. Nouvelle installation. Marville reconnu.

11- Photographe d’architectureLa politique haussmannienne. Marville et Paris. Photographe du Nouveau Paris. Réverbères et kiosques.

12- Photographe du Vieux Paris

Une histoire générale de Paris. Une méthode. Le Vieux Paris. Le Paris des dessinateurs.

13- La Commune et ses suites

Marville en concurrence. L’année terrible. La guerre de 1870 et la Commune. Les ruines de la Commune. L’Exposition universelle de Vienne.

14- Le Nouveau Paris

Mobilier en séries. Tableaux, dessins et sculptures. Les avenues du nouveau Paris. Les franges de Paris.

15- Les dernières années

Menus travaux. L’Exposition universelle de 1878. La fin. Les précieux négatifs.

16- La fortune critique de Marville

Le statut du photographe. Une photo documentaire ? Une notoriété tardive. Un peintre photographe.

Sources, fonds conservant des photos de Marville, bibliographie.

Index des noms propres. Index des lieux cités.

Table des matières