Les personnages à la marge au XIXe s. (Tours)

Les personnages à la marge au XIXe siècle

Journée d'étude organisée le 6 mai à l'université de Tours

par Ludmila Charles-Wurtz et Sophie Mentzel (ICD)

Le concept de personnage ne naît pas au XIXe siècle. Mais lorsque les théoriciens de la littérature explorent ce concept, c’est souvent sur le personnage romanesque réaliste, tel qu’il a été élaboré au XIXe siècle pour penser la réalité post-révolutionnaire du sujet, qu’ils se fondent. Les personnages de Balzac ou de Zola servent de modèle et d’outil pour penser tous les autres. Leurs caractéristiques – un nom, un portrait physique et moral, une origine sociale, une histoire, le pouvoir d’agir – informent plus ou moins consciemment notre façon de penser les personnages romanesques non réalistes, mais aussi les personnages qui relèvent d’autres genres que le roman.

Cette journée d’étude a pour ambition de poser les jalons d’une définition des personnages qui, au XIXe siècle, échappent à ce modèle canonique, éventuellement le déconstruisent – non dans la perspective, bien connue, de répartir ces personnages dans des registres (fantastiques, merveilleux, etc.), mais dans celle de cerner les seuils à partir desquels il est tout simplement pertinent de parler de personnage : ce sont les personnages dont on n’est pas sûrs qu’ils en soient ou ceux dont le statut même de personnage pose question, qui nous intéressent, quel que soit le genre dans lequel ils apparaissent.

Programme

9h30 : accueil des participants

10h : ouverture de la matinée par Sophie Mentzel

Marginalité sociale, marginalité générique

10h15 : Sylvie Humbert-Mougin (Université de Tours) : « Les personnages de subalternes dans le théâtre naturaliste : Mademoiselle Julie (1888) d’August Strindberg »

10h35 : Florence Filippi (Université de Rouen) : « Les personnages de Mme de Duras »

10h55 : Stéphanie Carrez (Université de Tours) : « Personnages historiques, personnages de fiction dans quelques nouvelles de Nathaniel Hawthorne »

11h15 : discussion et pause

La parole poétique comme expérience des marges

11h30 : Bertrand Rondelot (Université Paris 3) : « Prosopopées romantiques : marges du personnage poétique, persona du poète en marge »

11h50 : Esther Pinon (Université Rennes 2) : « "Un logis qui n’a pas d’escalier" : Namouna de Musset, ou le personnage introuvable »

12h10 discussion et déjeuner

14h : ouverture de l’après-midi par Ludmila Charles-Wurtz

Figurants ou héros, le réalisme et ses marges

14h15 : Eva Le Saux (Université Paris 3) : « Le figurant de roman réaliste, une esquisse de personnage ? »

14h35 : Muku Ito (Université de Toulouse-Jean Jaurès) : « Le ”personnage accessoire” dans les romans de Maupassant : un nouveau type de personnage de roman ? »

14h55 : Sylvain Ledda (Université de Rouen) : « La construction d’un personnage marginal : le comte de Monte-Cristo »

15h15 : discussion et pause

Discours en marge

15h30 : Alberto Fleitas (Université de Tours) : « Auditoire, auditeur et parole dans Les Misérables : la marge mouvante »

15h50 : Romain Rivaux (Florida Atlantic University) : « Les personnages à la Joyce sur modèles dix-neuvièmistes : entre ressassement, marginalisation et dissolution »

16h10 : discussion et clôture.