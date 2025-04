Jean-Luc Buard, Répertoire des contes et variétés du Supplément illustré du Petit Journal 1890-1920

Inventaire chronologique des sommaires (n°1-1566), index par auteurs et par titres, des 10.650 contes et variétés parus dans le Supplément illustré hebdomadaire du Petit Journal.

Renouant avec une ancienne tradition d’ouvrages de références dédiés au contenu de périodiques, cet ouvrage (deuxième volume de l’Index littéraire de la Presse, après celui sur les "Contes des mille et un matins" du quotidien Le Matin) constitue une Table et un index d’un Supplément littéraire consacré essentiellement au « conte de journal » ou conte de presse, publié par le quotidien Le Petit Journal. Son Supplément littéraire de 8 pages hebdomadaires fut une révolution technique dans la presse lors de son apparition en 1890, et s’imposa à tous par ses couvertures imprimées en couleurs et diffusées à des centaines de milliers ou de millions d’exemplaires, en faisant un organe de diffusion parmi les plus populaires de son temps. Mais ces couvertures sensationnelles, illustrant l’actualité de la semaine en première et dernière page, cachent un continent littéraire fort peu exploré, voire négligé, car ses pages intérieures sont remplies de contes, feuilletons, poèmes, chansons, variétés et chroniques, où se côtoient, sur une même page, des noms célèbres ou moins connus, allant de Mathilde Alanic à Emile Zola.

L'ouvrage (un volume cartonné de grand format) se donne pour tâche de répertorier et classer méthodiquement ce matériau littéraire pléthorique, permettant une approche directe facilitant une recherche exhaustive et une identification fine, texte à texte, numéro par numéro, ventilés dans un index de 1450 auteurs. Par son caractère exhaustif, c’est un outil indispensable pour utiliser la collection du journal numérisée sur Gallica. Il présente également un premier ensemble documentaire sur le Petit Journal et son Supplément (chronologie, bibliographie, articles contemporains à son sujet). Le Petit Journal lui-même fera l'objet d'un autre volume dans la même collection.

Une introduction fait l'historique de ce projet hors norme et sans équivalent, précise la méthodologie suivie et les problèmes rencontrés. Informations et demandes sont à adresser à : bumivi at laposte.net

—

Leurs contes ou poèmes sont publiés dans le Supplément illustré du Petit Journal : Edmond About, Germaine Acremant, Mathilde Alanic, Alphonse Allais, Etienne Arago, Paul Arène, Alfred Assollant, Maxime Audouin, Georges Auriol, Henri Bachelin, Honoré de Balzac, Théodore de Banville, Henri Barbusse, René Bazin, Georges Beaume, Tristan Bernard, Arthur Bernède, Sarah Bernhardt, J. Berr de Turique, Léon Berthaut, Henriette Bezançon, Albert Boissière, Théodore Botrel, Louis Boussenard, Frédéric Boutet, Marie-Anne de Bovet, Georges Brézol, Adrienne Cambry, Nonce Casanova, Henriette Célarié, Edmond Char, Eugène Chavette, Léon Chavignaud, Suzanne Chebroux, Albert Cim, Judith Cladel, Jules Claretie, François Coppée, Georges Courteline, Alphonse Crozière, Alphonse Daudet, Maurice Dekobra, Marguerite Delbray, Albert Delvallé, Jacques des Gachons, Lucien Descaves, Arthur Dourliac, Max du Veuzit, Alexandre Dumas père et fils, Georges d’Esparbès, Alphonse Esquiros, Delphi Fabrice, Claude Farrère, Gabriel Ferry, Max et Alex Fischer, Charles Foley, Henry de Forge, Anatole France, Edouard Gachot, Félix Galipaux, Ernest Gaubert, Théophile Gautier, H. Gayar, Marion Gilbert, Marie Girardet, E.-G. Gluck, Camille Gramaccini, Léon Groc, Gustave Guesviller, Gyp, Ludovic Halévy, Myriam Harry, Ernest d’Hervilly, Jules Hoche, Victor Hugo, Alphonse Karr, Guy de La Miode, Régis Lamotte, Jeanne Landre, Ernest Laut, Henri Lavedan, Maurice Leblanc, Jules Lemaître, Camille Lemonnier, Maurice Level, André de Lorde, Pierre Loti, Paul et Victor Margueritte, Xavier Marmier, Guy de Maupassant, Prosper Mérimée, J. Méry, Pierre Mille, Octave Mirbeau, Frédéric Mistral, Jues Moinaux, Charles Monselet, Henri Murger, Alfred de Musset, Paul Nagour, François de Nion, Michel Nour, Anne Osmont, Mathilde Osso, Camille Pert, Georges de Peyrebrune, Charles Quinel, Jean Rameau, Jean Richepin, Jean Rochon, J.-H. Rosny, George Sand, Aurélien Scholl, Frédéric Soulié, Emile Souvestre, Mary Summer, Guy de Téramond, Marie Thiéry, Léon de Tinseau, Jo Valle, Adrien Vély, Paul Verlaine, Villiers de L’Isle-Adam, Willy, Miguel Zamacois, Emile Zola, etc.

Leurs contes ont été traduits dans le Supplément illustré du Petit Journal : H. C. Andersen, Bret Harte, Nathaniel Hawthorne, E. T. A. Hoffmann, Edgar Poe, Léon Tolstoï, Mark Twain…