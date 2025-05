La Prisonnière délivrée

Entreprise sous la direction de Matthieu Vernet, l'un des maître d'œuvre par ailleurs du volume des Essais de Marcel Proust dans "La Bibliothèque de la Pléiade", la nouvelle édition d'À la recherche du temps perdu au Livre de Poche s'installe tranquillement dans le paysage éditorial. Le cinquième volume paraît ces jours-ci : La Prisonnière, dans un texte procuré par Maya Lavault. Paru à titre posthume le 14 novembre 1923, presque un an jour pour jour après la mort de Marcel Proust, La Prisonnière est le volet central d’un roman de la jalousie, dont les fils enferment les deux protagonistes. D’enquêtes en interrogatoires, le narrateur, geôlier prisonnier de sa propre jalousie, exacerbe les penchants d’Albertine pour le mensonge et, finalement, précipite sa fuite. Drame à huis clos marqué du sceau de la mort imminente, La Prisonnière donne pourtant un souffle nouveau à la Recherche du temps perdu, tissant tous les fils romanesques autour du personnage d’Albertine, insaisissable "être de fuite" et héroïne d’une fulgurante modernité.

