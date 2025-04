Charlotte Bigg, Elsa De Smet, Kurt Vanhoutte (dir.), Voir sans limites. Sciences, techniques et esthétiques des origines

Aborder la quête scientifique des origines de la vie par l’histoire de sa visualisation revient à se saisir des sciences du visuel et les perspectives historiques comme moyens de mettre en œuvre une approche réflexive à l’encontre des images passées, présentes et à venir. Comment montrer ce qui est à la limite du connaissable, de l’imaginable ? Quelles intersections avec les questionnements artistiques, religieux, philosophiques concernant l’origine de la vie et de l’humanité ? Ce volume est aussi l’occasion d’interroger, en filigrane, l’autorité que nos sociétés donnent aux sciences et aux images.

