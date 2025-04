Lucie Claire, Martine Furno, Anne-Hélène Klinger-Dollé (dir.), À l'école des humanistes. Pédagogies de la Renaissance, entre manuscrit et imprimé

Cet ouvrage s’intéresse au rôle joué par l’émergence du livre imprimé dans les pratiques pédagogiques à la Renaissance. Il scrute également la persistance de l’écriture manuscrite ou son développement sous de nouvelles formes. Une vingtaine de chercheurs explore ainsi des écrits de maîtres des xve et xvie siècles, des notes de cours ou annotations d’élèves et étudiants. La première partie mène l’enquête à partir des fonds précieux de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat et de Beatus Rhenanus. Puis la réflexion s’ouvre à des pédagogues de l’Europe entière, qui se consacrent à l’enseignement des studia humanitatis, mais aussi de l’équitation ou de la danse. Enfin, le propos se concentre sur des professeurs et des élèves d’exception. Le volume s’achève avec une anthologie bilingue d’une dizaine de dialogues pédagogiques. Écrits en latin par Jacques Lefèvre d’Étaples, Mathurin Cordier et Juan Luis Vivès, ils permettent de réfléchir à la place de « l’oral scriptural » dans la pédagogie humaniste.

Télécharger l'ouvrage au format pdf…

Sommaire

Liminaires

Introduction

PREMIÈRE PARTIE. Des hommes et des lieux : Beatus Rhenanus et la Bibliothèque Humaniste de Sélestat

DEUXIÈME PARTIE. Activité éditoriale et pédagogie

Quels textes?

Les pratiques de classe avec et dans le livre imprimé

Transmettre par écrit l’enseignement d’une pratique physique ?

TROISIÈME PARTIE. Professeurs et élèves remarquables

Anthologie de textes pédagogiques dialogiques

HORS TEXTE