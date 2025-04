Colette, Le Désert de Retz

Grâce à un choix de textes tirés d’En pays connu et réunis sous le titre éponyme de l’un des plus suggestifs d’entre eux, ce vingtième volume de « La Bibliothèque des Impardonnables » se propose de mettre au jour et en évidence la poésie à l’œuvre dans cet ensemble en prose composite et méconnu. Au travers de six chroniques intimistes et rêveuses, Colette évoque, en magicienne du verbe, l’atmosphère de sa Puisaye natale, un Paris provincial, une maison proche d’une forêt, quand elle ne se promène pas aux abords de celle de Marly-le-Roi, parmi les fabriques d’un parc du XVIIIe siècle ordonnancé à la manière d’un paysage de ruines d’Hubert Robert. Elle convoque, ailleurs, les animaux qui peuplent son Éden intérieur, égrène les noms de fleurs, d’oiseaux et de fruits, tout ce que la nature enfin offre à son regard, afin d’exercer à sa manière et en plénitude (car ainsi que le disait son ami Léon-Paul Fargue la poésie est le moment où la prose décolle) une rage de l’expression et un parti pris des choses qui font d’elle l’un des figures magistrales de la littérature française de son siècle.

Encore un peu de temps, et le Désert de Retz ne sera plus qu’un poème à l’image d’une époque. Mais n’est-ce pas déjà beau que d’une époque on sauve un poème ? — Colette

Adorable Colette qui savez tenir un porte-plume comme personne au monde, renifler le mensonge, reconnaître un melon honnête, un vrai bijou, un cœur d’or… Colette, pour vous particulièrement, la nature a travaillé dans le genre génie. — Portraits de famille, Léon-Paul Fargue