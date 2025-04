Éric Méchoulan, Je ne sais pas c'qui m'quoi. Enquête sur une expérience esthétique avec Bernard Réquichot

Quelle est cette émotion esthétique particulière qu’engendre l’œuvre de Bernard Réquichot (1929-1961) ? Pour en creuser toutes les dimensions, l’essai inédit d’Éric Méchoulan analyse les dessins, les peintures, les collages, et les reliquaires autant que les écrits et les documents d’archives laissés par l’artiste. Apparaît alors un créateur qui pense avec ses mains et dont les spirales faustiennes sont autant d’« émotions expérimentales ».

Un artiste ni figuratif ni abstrait dont les oeuvres, où les lignes ne cessent de vibrer, activent chez celui ou celle qui regarde des reconnaissances de formes végétales ou animales : des présences analogiques.

Accompagnant une oeuvre conçue comme « un risque », selon la formule de Roland Barthes, Éric Méchoulan nous

fait éprouver, en l’arpentant lentement, un bouleversement esthétique engendré par la rencontre de ce travail inclassable. Il se place sous le signe de cette phrase agrammaticale laissée par Bernard Réquichot dans un classeur vert : «je ne sais pas c’qui m’quoi».