Post-doc - Chargé.e du partenariat et de la valorisation de la recherche, domaine valorisation patrimoine littéraire (Lille)

Votre mission

Contexte de travail

La personne recrutée devra travailler avec le personnel BIATOSS du laboratoire, les autres postdocs, avec les enseignants-chercheurs titulaires de l’équipe ainsi qu’avec les doctorants d’ALITHILA en fin de thèse.

Missions

Le/la candidat/e devra aider à la valorisation du patrimoine littéraire par les humanités numériques ; il/elle s’insérera dans l’Axe 1 « Édition, transmission » du laboratoire. Il pourra également travailler sur les fonds des bibliothèques régionales (Lille, Douai, Saint-Omer, Cambrai, etc.).

Activités

Participer aux activités de l’Axe 1 de l’équipe de recherche, épauler les chercheurs dans la valorisation du patrimoine littéraire et implémenter (étapes et cahier des charges) les projets de valorisation du patrimoine littéraire par les humanités numériques, éventuellement collaboration avec les bibliothèques régionales pour une valorisation conjointe (ALITHILA/Bibliothèques) du patrimoine littéraire.

Le profil idéal

Formation souhaitée: Doctorat de littérature et humanités numériques

Compétences requises: Compétences en humanités numériques. Une grande souplesse intellectuelle et une grande adaptabilité.

Compétences complémentaires souhaitées

- Expérience en humanités numériques, en recherche, exploitation de fonds anciens et retranscription de documents manuscrits ou imprimés. Expérience en édition de textes.

Contraintes et risques

Une grande partie du travail devra être effectué sur site (Université de Lille, Campus Pont de Bois, ULR) ou dans les bibliothèques régionales. Déplacements envisageables.

Lieu de travail : ULR ALITHILA

Conditions

CDD d’un an

Emploi type : Ingénieur d’étude chargé.e du partenariat et de la valorisation de la recherche

Durée du contrat : 1 an

Date d'embauche prévue : 15 septembre 2025

Quotité de travail : 100%

Rémunération en fonction de l’expérience

Niveau d'études souhaité : Doctorat de littérature/humanités numériques

Expériences souhaitées : Expérience de la publication en humanités numériques et valorisation du patrimoine littéraire

Renseignements : fiona.mc-intosh-varjabedian@univ-lille.fr

—

Procédure de recrutement

Le dossier devra être envoyé au format numérique (PDF) au plus tard le 30 mai 2025 à l’adresse suivante laetitia.ceugnart@univ-lille.fr

Le dossier sera constitué des pièces suivantes :

Un Curriculum Vitae (Formation, Expérience, Publications)

Une lettre de motivation

Un PDF du rapport de thèse et de la thèse

Un Résumé de la thèse

Les noms et les coordonnées de deux personnes de référence à la fin du CV.

Les candidatures seront examinées et sélectionnées par le bureau du conseil de laboratoire (début juin). Auditions (fin juin)

Réponse début juillet.