G. K, Chesterton, Dickens

Préface de François Rivière

Traduit par Achille Laurent, L. Martin-Dupont

À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Chesterton, la réédition de sa biographie de Dickens, face-à-face inoubliable entre deux géants de la littérature anglaise.

Dans un mot fameux, Chesterton se réjouissait de n'avoir fait figurer dans une de ses biographies que deux dates, " fausses toutes les deux ". Il exagérait comme souvent, mais force est de constater que son livre sur Dickens va bien au-delà d'un récit de vie factuel et linéaire. Fasciné dès l'enfance par la vision du monde et les personnages de son illustre devancier, Chesterton donne ici tout à la fois une étude littéraire non dénuée d'humour, une analyse psychologique sensible et l'acte de foi d'un lecteur fervent.

Paru en 1906, son Dickens connaît un succès jamais démenti outre-Manche, où il demeure une clé indispensable à qui veut saisir la nature profonde d'une œuvre qui n'a cessé d'inspirer la fiction mondiale. Cette méditation sur ce qui fait la puissance et la postérité d'un grand écrivain, totalement introuvable en français depuis des décennies, offre à Chesterton un évident jeu de miroirs et un sujet à la mesure de son propre génie.

