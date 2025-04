Neuvième Art consacre un dossier à la maison d'édition Ego comme X, fondée à Angoulême en 1994 et animée par Loïc Néhou. Si elle n'avait pas mis un terme à son activité en 2017, cette structure spécifique dans le champ de la bande dessinée aurait eu 30 ans à cette date. Certains de ses auteurs emblématiques comme Frédéric Boilet, Xavier Mussat ou plus récemment encore Fabrice Neaud voient leurs œuvres, initialement publiées chez Ego comme X, désormais prises en charge par d'autres maisons d'édition, comme Delcourt, pour ce dernier. L'empreinte autobiographique de ces œuvres, comme de l'ensemble du catalogue de la maison d'édition, a trouvé un accueil critique favorable qui n'a fait que se consolider avec le temps, comme en témoigne le récent prix de la Scam (Société Civile des Auteurs Multimédia) attribué à Fabrice Neaud pour son travail, également invité d'honneur 2024 du salon SoBD à Paris. En effet, les démarches entreprises au sein de ce groupe ont considérablement nourri la réflexion sur l'autobiographie dans la bande dessinée, par la qualité et la portée des œuvres qui en ont découlé. Ainsi la maison fut la première à éditer Yoshiharo Tsuge en France avec L'homme sans talent en 2004, depuis réédité par Atrabile. Ce faisant, elle s'est fait pionnière dans la publication du manga d'auteur en France. Neuvième art revient sur l'histoire et l'héritage de cette maison ainsi que de certains de ses auteurs.

(Illustr. : Fabrice Neaud, Journal (3), p. 334, 1999 pour l'album Ego comme X, republié en 2022 ©Delcourt)