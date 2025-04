Jovensel Ngamaleu, Fragments d'un temps suspendu. 44 lettres d’écrivains sur le confinement

Fragements d'un temps suspendu. 44 lettres d’écrivains sur le confinement

Sous la direction de Jovensel Ngamaleu

Préface de Geneviève Haroche-Bouzinac

Postface de Marc Gontard

Cette anthologie épistolaire réunit 44 lettres signées par 24 écrivains, originaires de quatre continents (l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et l’Europe), pour une douzaine de nationalités ou pays de résidence. Au-delà du genre épistolaire à l’œuvre ou à l’épreuve, chaque signataire porte à sa manière un regard sur l’ère (post-)pandémique, en interrogeant un ou des aspects de la crise et du confinement, en particulier. C’est en effet la question du lien et du soin de soi, du soin entre les humains, entre ces derniers et d’autres êtres vivants ainsi que leur commun biotope planétaire qui est diversement explorée dans ces lettres. Les sujets épistoliers s’inscrivent, de façon globale, dans une logique du vivre-éthique, sous-tendue par la nécessité de réimaginer une coexistence bonne, harmonieuse, généreuse, attentive, solidaire et durable dans notre « communauté terrestre ». — Jovensel Ngamaleu, extrait de l'introduction

« Qu’avons-nous appris de la pandémie ? Avons-nous une conscience plus aiguë du prix de la liberté retrouvée ? Cette anthologie tombe à point pour nous rappeler que le confinement, ce mal nécessaire que nous avons accepté, est aussi une expérience de la dictature dont il faut se souvenir. » — Marc Gontard, extrait de la postface

Avec les lettres de : Marc Alpozzo, Mahdia Benguesmia, Mohammed Benjelloun, François Bon, Sharareh Chavoshian, Simona Constantinovici, Ananda Devi, Louise Dupré, Samira Etouil, Michel Feugain, Liliana Cora Foşalău, Gabrielle Giasson-Dulude, Stacy Hardy, Claude Kayat, Rita El Khayat, Catherine Mavrikakis, Leonor Merino, Jovensel Ngamaleu, Cathou Quivy, Abdellah Taïa, Phillippa Yaa de Villiers, Thomas Wild, Ouanessa Younsi, Maria Zaki.

Jovensel Ngamaleu est poète, écrivain et chroniqueur littéraire. Il a reçu, entre autres, le Prix Littéraire National Jeune Auteur 2017, le Prix de la Semaine de la Francophonie 2018 et le Prix Naji Naaman 2022.