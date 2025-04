Christophe Bouriau

Nietzsche théoricien des fictions

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie », n° 65, 2025

On peut concevoir, à partir de l’œuvre de Nietzsche, un solide système de nos principales fictions théoriques et pratiques. Ce livre reconstruit sur cette base la théorie des fictions du penseur allemand et manifeste sa postérité dans les œuvres respectives de Hans Vaihinger et de Henri Bergson.

Existe également en version reliée - EAN 9782406182375 - au prix de 79 EUR.