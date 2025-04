Paroles de réfractaires. Refuser les institutions militaires, XIXe-XXe s. (ENS Lyon)

Colloque international : "Paroles de réfractaires. Refuser les institutions militaires (XIXe-XXe siècles)"

15-16 mai 2025

Exposition : "Les résistances à la guerre en région lyonnaise s'affichent"

14-19 mai 2025

Rencontre avec l'écrivain Didier Daeninckx

16 mai 2025 à 16h

Il semble opportun d’étudier à nouveaux frais l’histoire de l’antimilitarisme au moment où il est partout question de la remilitarisation de l'Europe et de la recréation du SNU. Les décennies qui nous séparent des derniers conflits armés sur le territoire hexagonal et de la suppression du service national offrent du recul pour mieux identifier et comprendre les formes d’hostilité envers l’armée qui se sont diversifiées depuis la fin du dix-neuvième siècle.

Le colloque organisé les 15 et 16 mai prochains à l’École Normale Supérieure de Lyon se focalise sur la figure du réfractaire. L’enjeu est d’éclairer le rapport complexe que déserteurs, mutins, insoumis ou objecteurs de conscience entretiennent avec l’écriture, afin de montrer comment les partis pris antimilitaristes s’inscrivent dans des polémiques intellectuelles et engendrent de nouvelles pratiques discursives.

Une table ronde avec des objecteurs de conscience de « l’Observatoire des armements », une exposition autour des faits de résistance à la militarisation à Lyon, ainsi qu’une rencontre avec l’écrivain Didier Daeninckx sont organisés en parallèle du colloque.

