Pierre Branda & Charles-Eloi Vial (dir.), Le Mémorial de Sainte-Hélène - Histoire et postérité

Sous la direction de Pierre Branda et Charles-Éloi Vial

Avant-propos de Victor-André Massena

Un nouveau regard sur un texte de légende.

Début 1823, la publication des huit volumes du Mémorial de Sainte-Hélène fit l'effet d'une bombe, indignant les royalistes tout en enthousiasmant l'opposition libérale. Compte rendu des conversations d'exil de Napoléon durant ses premiers mois de captivité, écrit comme un roman à l'ambiance crépusculaire, ce livre légendaire a fasciné la génération romantique et ressuscité le bonapartisme, anéanti après la chute de l'Empire.

Sans avoir été le " best-seller " du XIXe siècle comme on l'a beaucoup écrit, cet ouvrage hagiographique a été constamment réédité dans de nombreuses langues, et bénéficie aujourd'hui encore d'une notoriété mondiale.

Ce n'est pourtant qu'en 2017, avec la publication du manuscrit original aux éditions Perrin, que les historiens ont commencé à comprendre à quel point le Mémorial avait été retravaillé par son auteur, qui n'a pas hésité pas à inventer de longues citations attribuées à l'Aigle déchu.

Les actes de ce colloque, organisé par la Fondation Napoléon à l'Institut de France les 15 et 16 novembre 2023, à la lumière des plus récentes découvertes, appuyées par des archives inédites étudiées par les meilleurs spécialistes, reviennent sur la personnalité complexe de Las Cases, sur la genèse du Mémorial, les enjeux éditoriaux autour de sa parution, son influence sur la pensée politique et militaire du XIXe siècle, et enfin son immense impact sur la légende napoléonienne, sur l'art et sur la littérature.

