Robert Louis Stevenson, Prince Otto

Traduit de l’anglais par Raphaël Baud.

Préface de Lucien d’Azay.

Otto, souverain fantoche et insouciant d’une petite principauté germanique, rêve d’échapper à sa charge, aux intrigues politiques qui l’épuisent, aux complots qui le menacent, à son couple qui fait naufrage. Mais une telle liberté a un prix : en claquant la porte du palais pour s’aventurer, incognito, parmi ses sujets, Otto mesure bientôt les conséquences d’un règne mené en dilettante ; tendant une oreille confiante à ce que l’on dit du prince, il découvre stupéfait combien dans son dos les conspirateurs grondent, les baronnets persiflent, et les militaires d’opérette complotent… Entre l’insurrection qui se met en marche et l’amour qui se carapate, la fuite sera-t-elle la seule issue pour le prince candide ?

Tout à la fois conte initiatique, fable légère et fantasque, histoire d’amour et comédie burlesque, Prince Otto est sans doute le livre le plus inclassable de Stevenson. Drôle, intelligent, effronté et surtout magnifiquement écrit, il est aussi, assurément, un de ses chefs-d’oeuvre.

Lire un extrait…

Ecouter un extrait…

Table des matières :

Le gentil prince par Lucien d’Azay

Préface



Livre I

Le Prince errant

Chapitre I

Où le prince part à l’aventure

Chapitre II

Où le prince joue les Haroun al-Rachid

Chapitre III

Où le prince console l’âge et la beauté, et vante la discrétion en amour

Chapitre IV

Où le prince recueille quelques opinions en chemin

LIVRE II

Amour et politique

Chapitre I

Ce qui arriva dans la bibliothèque

Chapitre II

« Sur la cour du Grünewald », fragment du manuscrit du voyageur

Chapitre III

Le prince et le voyageur anglais

Chapitre IV

Tandis que le prince est dans l’antichambre

Chapitre V

… Gondremark est dans la chambre de madame

Chapitre VI

Où le prince fait un discours sur le mariage, avec des commentaires pratiques sur le divorce

Chapitre VII

Où le prince dissout le Conseil

Chapitre VIII

Où le parti de la guerre entre en action

Chapitre IX

Le prix de la ferme de la Rivière :

où l’arrogance précède la chute

Chapitre X

Où Gotthold révise son opinion, et où la chute est complète

Chapitre XI

La providence von Rosen – Acte premier : elle séduit le baron

Chapitre XII

La providence von Rosen – Acte deuxième : elle informe le prince

Chapitre XIII

La providence von Rosen – Acte troisième : elle éclaire Seraphina

Chapitre XIV

Où l’on raconte la cause et le commencement de la révolution

Livre III

Heureuse infortune

Chapitre I

Princesse Cendrillon

Chapitre II

Où il est traité d’une vertu chrétienne

Chapitre III

La providence von Rosen – Acte dernier : où elle disparaît au galop

Chapitre IV Les enfants perdus

Post-scriptum bibliographique pour compléter le récit



Appendice

Notes