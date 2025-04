Webinaire Poemata. Rencontre avec Alessandro de Francesco et Elke de Rijcke autour de Kosmologein A/E

Rencontre avec Alessandro de Francesco et Elke de Rijcke autour de Kosmologein A/E, un projet commun de recherche et de création

Séance animée par Luigi Magno

24 avril 2025, de 17h à 18h

Poemata poursuit son webinaire consacré à l’actualité de la recherche sur les pratiques poétiques françaises et francophones. Plusieurs séances se tiennent en ligne chaque année. Chaque séance se consacre à la présentation d’une parution récente et au dialogue entre son auteur et un ami de l’association. Celle-ci porte plus spécifiquement sur un projet de recherche-création et est une invitation à dialoguer autour de nos propres pratiques.

Cette rencontre de Poemata sera consacrée au nouveau projet Kosmologein A/E, conçu par les poètes-checheurs Elke de Rijcke et Alessandro De Francesco. Comme le titre l’indique, ce projet d’écriture et de recherche explore conjointement le cosmos et le logos, en s’inscrivant dans la problématisation historique de ces deux notions : le cosmos en tant qu’ordre mécaniste est déplacé par la poésie vers un nouvel ordre-désordre physique et métaphysique, et vers la complexité de la signification ; le logos, lui, est mis en question par la friction productive entre la poésie et l’environnement multiple qui l’entoure et la contient. L’échange avec Elke de Rijcke et Alessandro De Francesco sera animé par Luigi Magno.

Plus d’informations sur le projet…

Lien d’accès par Zoom : https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93203145815?pwd=tSTMWoyPczhKD2IXcNzxU33a24JmWX.1

Code secret : 326327

Plus d’informations : qcauchin@gmail.com.

Elke de Rijcke est poète, essayiste et traductrice bilingue (FR-NL). Elle est docteure en sciences de la littérature de l’Université catholique de Leuven (KUL), et professeure d’art et de littérature à l’École Supérieure des Arts Saint-Luc et à L’erg Bruxelles, où elle anime les plateformes Physical Poetics et The Living Library. Sa poésie explore depuis 20 ans la nature et les interconnexions entre corps délimités et corps étendus, à travers une écriture qui accorde une attention particulière à la sensorialité, la perception et la cognition, ainsi qu’à la matérialité du langage, la phrase et la scéno-cosmographie du poème. Tous ses livres de poésie relèvent le défi d’un dialogue avec les arts (arts plastiques, architecture, cinéma, musique) et les sciences (microbiologie, médecine, botanique, géographie, physique, astrophysique, astrologie, cosmologie). Aussi a-t-elle visité les œuvres du curateur suisse Harald Szeeman dans troubles. 120 précisions. expériences (Tarabuste, 2005); de Marina Tsvétaieva, Andrea Zanzotto, Rogier van der Weyden et Beethoven dans gouttes ! lacets, pieds presque proliférants sous soleil de poche (2 vol., Le Cormier, 2006) ; d’Andreï Tarkovski, Purcell et la Suède dans Västerås. Journal d’une desémancipation. dark passage (bourse de création CNL, Le Cormier, 2012) ; de Romeo Castellucci et de la Zélande dans Quarantaine(Tarabuste, 2014) ; de David Altmejd, Frantisek Kupka, Antonio Damasio, Kaija Saariaho & S.O.A.D dans Juin sur Avril (Bourse de création CNL, LansKine, 2021). Elle a publié récemment une anthologie de poésie personnelle Et puis, soudain, il carillonne (Selected, 2005-2021) (LansKine, 2023). Dans le domaine de la traduction, elle a publié Du Perdant & de la source lumineuse du poète mystique contemporain hollandais Kees Ouwens (La Lettre volée, 2016) et publié un volumineux essai L’Expérience poétique dans l’œuvre d’André du Bouchet (La Lettre volée, 2 vol., 2013). Son manuscrit Paradisiaca. Un Lac Opéra (bourse de création CNL), livre de poésie eco-cosmologique qui se déploie à partir du Lac de Constance (3e lac d’Europe, situé entre l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche), en dialogue avec Dante, Eliot, Glück, la philosophie du temps, la cosmologie ancienne et contemporaine, l’univers de la marionnette, sera publié en 2026. Plus d’informations : https://elkederijcke.be

Alessandro De Francesco est poète, artiste et théoricien. Il écrit en italien, français et anglais. Docteur de l’Université Paris-Sorbonne, professeur à l’Académie des beaux-arts de Turin « Accademia Albertina » et à la Haute école des arts de Berne, écrivain invité à l’École normale supérieure à l’European Graduate School, il explore depuis vingt ans les multiples connexions entre poésie, philosophie et pratique artistique. Parmi ses livres : Unstable Orbits (ETK books, 2025); Continuum 2. Writings-Scritti-Écrits 2015-2022 (punctum books, 2024) ; Margaret de Asbaje. Court traité-poème de métaphysique moniste (éditions MIX, 2023, bourse de création du CNL) ; And agglomerations, of trees or (Mousse Publishing, 2022) ; Mental Dough. A Dialogue on Poetry and Artistic Practice (avec Marco Mazzi ; Gli Ori, 2022) ; Pour une théorie non-dualiste de la poésie. 1960-1989 (éditions MIX, 2021, bourse de création du CNL) ; ((( (punctum books, 2021) ; La Vision à distance (éditions MIX, 2016, bourse de création du CNL) ; Remote Vision. Poetry 1999-2015(punctum books, 2016) ; Trois engins poétiques (éditions MIX / Le Fonds Belval, 2016) ; Continuum. Écrits sur la poésie comme pratique artistique (Uitgeverij / punctum books, 2015) ; Augmented Writing (La Camera Verde, 2013) ; Redéfinition (éditions MIX, 2010) ; Lo spostamento degli oggetti(Cierre Grafica / Anterem, 2008). Plus d’informations : http://alessandrodefrancesco.net