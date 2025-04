Les "Rencontres de Psyché" : La Fontaine, Dieu et les dieux

Les "Rencontres de Psyché" permettent chaque année aux Amis de La Fontaine de passer une journée à la fois conviviale et savante, dans la ville natale du poète, Château-Thierry. La manifestation de cette année mettra l'accent sur les rapports entre le christianisme et la culture gréco-latine païenne dans sa vie et son œuvre, à travers un cycle de quatre conférences inédites.

Modalités d'inscription

Les personnes souhaitant participer à cette journée doivent obligatoirement s'inscrire, en réglant des droits permettant de couvrir une partie des frais avancés par l'association (pour la visite du matin, le déjeuner, le cycle de conférences et le concert du soir ; le dîner est en option avec supplément).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 juin et se font en ligne, à l'adresse suivante : https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-de-la-fontaine/evenements/rencontres-de-psyche-14-juin-2025. C'est une plate-forme très facile d'utilisation, qui ne nécessite pas de longues inscriptions ni de fastidieux mots de passe. Cette inscription en ligne n'est pas nécessaire pour les personnes venant seulement au cycle de conférences, à Château-Thierry, par leurs propres moyens.

—

Programme de la journée

Matinée

08h30 – Départ de Paris en autocar pour les participants et membres de l’association désireux d’assister à la journée.

10h15 - Arrivée à l'église Saint-Crépin de Château-Thierry ; visite avec Thomas Guérin, archéologue médiéviste et directeur de l'Unité d'Archéologie municipale.

12h15 - Apéritif en mairie

13h - Déjeuner convivial, offert aux participants de la journée.

14h30 - Les Rencontres de Psyché : La Fontaine entre paganisme antique et spiritualité chrétienne (chapelle de l'Hôtel-Dieu)



14h30 – Federico Corradi (Université de Naples – L’Orientale), « Une vie entre dévotion et tentation(s) ».

15h00 – Alain Génetiot (Université de Nancy) : « Les modalités littéraires du syncrétisme entre l’héritage humaniste et le renouveau spirituel de son temps dans l’œuvre de La Fontaine ».

15h30 – Discussion et pause.

16h – Côme de La Bouillerie (CPGE, Lycée Faidherbe, Lille), « Le Ciel, l'Olympe, la Mort et le Sort : images antiques du sacré dans les Fables » (titre provisoire)

16h30 – Yves Le Pestipon (Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse), Lecture commentée : moines, nonnes et nonnettes dans quelques contes de La Fontaine

Soirée

18h - Assemblée générale de la SAJLF

19h-20h30 - Dîner dans un restaurant de la ville, offert aux organisateurs et conférenciers, ouvert contre participation aux membres du public

21h - Spectacle : Concert de musique sacrée dans l'église Saint-Crépin,

dans le cadre du « Festival Jean de La Fontaine », par l’ensemble « Alia Mens ».

22h30 - Retour en autocar vers Paris (arrivée aux alentours de minuit), avec arrêt place de la Nation puis à Châtelet