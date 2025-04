Silvina Ocampo, Voyage oublié

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Anne Picard

Voyage oublié est le premier livre de Silvina Ocampo, publié en Argentine en 1937. Les vingt-huit nouvelles qui composent ce recueil, enfin traduites en français, sont hypnotiques, nous emportant dans des sphères où l’onirique rencontre le quotidien pour créer un monde à la frontière du réel et du fantastique, ce que l’on retrouve dans toute l’œuvre de cette immense écrivaine. Nous découvrons des personnages naviguant entre rêve et cauchemar, à l’endroit où l’innocence et la violence s’entrecroisent. Celestina, petite fille fantomatique, danse pieds nus ; Esperanza s’attache à un jeune garçon qui la manipule ; Miss Hilton, malgré ses nombreux voyages, reste prisonnière des préjugés de sa société.

L’écriture de Silvina Ocampo est un voyage en soi, empreint de poésie et de suspense, où chaque détail en apparence banal tend à basculer vers l’étrange. Les récits évoquent les mystères de l’âme humaine, les souvenirs enfouis et les moments où la réalité se fissure, laissant place à l’impossible, dans un univers unique empreint de fantastique

Et puis, le temps avait passé depuis cette journée, l’éloignant désespérément de sa naissance. Chaque souvenir était une petite fille différente mais avec le même visage. Chaque anniversaire étirait autour d’elle la ronde des petites filles qui n’arrivaient plus à se donner la main. S. O.

