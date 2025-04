Serge Brunet

La Reine Margot. D’amours et de guerres, un destin politique (1572-1594)

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n° 30, 2025

Fascinante beauté de la Renaissance, Marguerite de Valois a été l’objet de fantasmes et de dénigrements, ballotée par les guerres de Religion et par les intérêts, changeants, de ses mère, frères et époux. La reine Margot trouve enfin, ici, un sens politique à ses actions, et à ses malheurs.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406173281 - au prix de 79 euros