D'un amalgame : études de genre et littérature comparée (Lausanne)

Le titre de l’événement se veut provocateur. D’une part, il s’agit d’établir un constat : il existe des liens historiques, voire fondateurs, entre la discipline littéraire et les études de genre, et ceux-ci sont souvent créés à partir d’une démarche comparatiste. D’autre part, il s’agit de questionner l’habitude qui semble avoir été prise peu à peu, en domaine littéraire et de manière différenciée selon les contextes francophones, d’assimiler les terrains du genre et ceux de la comparée. Des différences entre traditions universitaires nationales sont à interroger.

Programme

JEUDI 19 JUIN 2025

14h15 - Mot d’introduction (Valérie Cossy, Francesca Catalano, Aurore Turbiau)

14h30 - Anne Tomiche. “Littérature comparée et études de genre : affinités et interactions” (discutante : Chloé Chaudet)

Panel 1. Des épistémologies : déplacements et devenirs (discutante : Aurore Turbiau)

16h00 - Alice Joly, “Devenirs genre de la comparée : le cas des vies et aventures de la docteure Faust”

16h40 - Malak Lakaaz et Anouar Karra, “Le baroque au prisme du genre : une esthétique de la fluidité dans les littératures postcoloniales”

17h20 - Marie-Jeanne Zenetti, “Penser le déplacement avec le travail de situation : épistémologies féministes, lectures situées et comparatisme”

VENDREDI 20 JUIN 2025

Panel 2. Des passages obligés : au risque des caricatures (discutante : Irène Le Roy Ladurie)

9h00 - Henri Garric, “Le rejet avant l’amalgame : les raisons d’une ignorance des gender studies dans la littérature comparée française des années 1990”

9h40 - Francesca Catalano, “Le concept de différentialisme entre France, Italie et États-Unis”

10h20 - Aurore Turbiau, “Clichés du genre : une photographie de la recherche, à partir des archives de Fabula”

Panel 3. Des communautés d’intérêts : attractions et passages (discutante : Marie-Jeanne Zenetti)

11h15 - David Rioton, “Dissoudre les amalgames : comparer les récits pour ouvrir les possibles du genre”

11h55 - Irène Le Roy Ladurie, “Besideness, texture et affect : sur quelques outils critiques relationnels de la pensée d’Eve Kosofsky Sedgwick dans Touching Feeling (2003).”

Panel 4. Des intersections : déterritorialisations et convergences (discutante : Céline Berdaguer)

14h00 - Mathilde Zbaeren, “Le témoignage littéraire de VSS. Catégories génériques et éditoriales : du rejet aux reconfigurations post-metoo”

14h40 - Clara Zgola, “Les études littéraires à l’épreuve du genre (France, Belgique, Pologne)”

15h20 - Danielle Perrot-Corpet, “À l’intersection des études de genre et des études littéraires : une pensée (queer et/ou intersectionnelle) de la défamiliarisation comparatiste”

Panel 5. Des effets de canon : traductions et circulations (discutante : Francesca Catalano)

16h20 - Eleonora Norcini, “Michèle Causse lit Alice Ceresa : fictions et traductions lesbiennes”

17h00 - Marie Kondrat, “Allégories du couple et comparaison des arts”

Clôture du colloque autour de 18h

À noter : le colloque est adossé à un atelier organisé dans le cadre de l'école doctorale suisse de littérature comparée, quant à lui destiné spécifiquement aux doctorant⋅x⋅es suisses, dans le but de fournir un lieu et un espace d’échange au sujet de l’interdisciplinarité entre la littérature comparée et les études de genre. Son programme est consultable à cette adresse : https://www.unil.ch/events/1739971247847

