Jogo de Espelhos. Entre símbolos e representações literárias

Autores : Danielle Castro da Silva, Danielle Ferreira Costa, Deivanira Vasconcelos Soares, Emilie Geneviève Audigier, José Roberto Carvalho da Silva, Márcia Manir Miguel Feitosa, Martha Alkimin de Araújo Vieira, Saulo Lopes de Sousa.

O espelho é um símbolo que evoca uma pluralidade de significados possíveis, sobretudo no que se refere a temas existenciais, tais como vida, morte, o “eu” e o “outro”, a busca por identidade e verdade, o dito e o não-dito, entre outros. Nesse sentido, o principal objetivo do nosso livro será apresentar as diferentes facetas e representações do espelho na literatura, recorrendo ao pensamento de uma equipa de ensaístas multidisciplinar.