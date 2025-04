Jehanne Roul, Le Poème en l'honneur de Louis le Pieux d'Ermold le Noir

Un miroir pour l'empire carolingien

En 826-827, frappé de disgrâce, Ermold le Noir adressa à l’empereur Louis le Pieux un poème dans l’espoir de retourner auprès de son roi Pépin Ier roi d’Aquitaine. Aller à la rencontre de l’auteur en prenant son œuvre au sérieux, s’attacher au contexte de sa composition, en comprendre la construction : tels sont les objectifs majeurs de cet ouvrage, lecture interprétative d’une source carolingienne précieuse. Sa richesse historique s’y révèle alors en son tout. Ce sont en effet quelque trente années du règne de Louis le Pieux que son contemporain rapporte et expose à son prince et à la cour. Il fabrique le portrait en actes de Louis, héritier de son père Charlemagne, propose une œuvre pensée comme un traité politique et offre aux historiens un miroir de l’empire carolingien.

Jehanne Roul, née en 1970, est maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’Université catholique de l’Ouest à Angers. Chercheure membre titulaire du LEM (Laboratoire d’Études sur les Monothéismes), CNRS-UMR 8584 et du CHUS (Centre de recherche Humanités et Sociétés), UCO.