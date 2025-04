Aida Copra Silvia De Min Agathe Giraud Clément Scotto di Clemente (dir.), Le geste sur les scènes des XXe et XXIe siècles

En tant qu’objet d’étude, le geste théâtral demeure insaisissable et ambigu : il peut soutenir ou contredire la parole, il peut transposer un mouvement de l’âme ou être libéré de tout référentiel psychologique. Il est la composante la plus éphémère de la performance du comédien, qui charrie en lui une tradition gestuelle à laquelle il peut faire référence. Il est aussi un lieu de dépôt : chaque spectateur, de l’extérieur, l’investit de son propre imaginaire et de sa propre culture, car le geste est un signe que l’on peut à la fois décoder collectivement et encoder individuellement.

Ce volume propose une étude du geste et de sa plasticité en s’intéressant au dialogue entre invention et tradition sur les scènes européennes. S’orientant principalement vers la pratique scénique, les auteurs de cet ouvrage interrogent la fonction poétique et esthétique du geste aussi bien dans la mise en scène actuelle de textes anciens que dans les créations contemporaines.

L’ensemble témoigne d’une volonté d’ouvrir la recherche sur le geste à un champ d’exploration en constante résonance avec la dimension temporelle : des mémoires incarnées dans l’acte gestuel à la transmission pédagogique d’une certaine pratique ; du potentiel esthétique de l’éternelle présentification du geste à la temporalité qui est propre à la relation entre le texte et sa mise en scène.

Sommaire en OpenAccess…

Introduction

Silvia De Min & Aida Copra

L’usage du geste expressif dans l’acting training de Michel Saint‑Denis : le London Theatre Studio (1935‑1939)

Cecilia Carponi

Vevold Meyerhold et Eugenio Barba : une exploration au cœur des secrets de l’acteur‑danseur

Emily Lombi

Le geste acrobatique : espace de rencontre entre cirque et théâtre

Léa de Truchis de Varennes

Geste primitif et corps allégorique chez Romeo Castellucci

Kenza Jernite

Le geste entre répétition et révolution. D’Antigone de Sophocle à Motus, en passant par Bertolt Brecht et le Living Theatre

Daniela Sacco

Le geste et la parole dans le théâtre stanislavskien

Henrique Buarque de Gusmão

L’évidence du geste dans les mises en scène du Nouveau Théâtre. Du geste d’encodage au geste de rupture

Mathilde Dumontet

Le geste théâtral, entre présence et évanescence : étude d’un cas-limite avec le beau geste cyranesque

Clémence Caritté

Du texte à la scène ou de la violence verbale au geste dansé

Marine Dregnoncourt

Masques et playback : traditions du geste et devenirs de l’acteur dans le théâtre de Susanne Kennedy

Corentin Jan

Beckett ventriloque

Catherine Naugrette

Carlo Boso et la pédagogie de l’Académie internationale des arts du spectacle (AIDAS)

Aida Copra