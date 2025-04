Cahiers V.L. Saulnier, n° 42 : "La comédie humaniste en France" (dir. E. Buron & J. Gœury)

Tout le monde connaît la comédie de Molière, mais non la comédie humaniste qui pourtant l’a précédée et a transposé en français, dès la seconde moitié du xvie siècle, le modèle de la comédie antique. Si on dénombre une vingtaine de pièces qui s’y rattachent, celles-ci peinent encore à trouver leur audience, qu’il s’agisse de retenir l’attention des publics scolaire et universitaire – faute d’éditions facilement accessibles, ces comédies ne sont guère lues – ou celle des spectateurs de théâtre – leurs représentations et mises en scène se sont comptées sur les doigts d’une main au cours du xxe siècle.

À l’heure où elle semble susciter un regain d’intérêt et l’effervescence nouvelle d’un nombre croissant de chercheurs, ce volume rassemble les actes du premier colloque à avoir été entièrement consacré à la comédie humaniste. En cela, il entend contribuer à réparer une forme d’injustice en la ressortant de l'oubli dans lequel ces pièces comiques étaient tombées.

Outre les enseignements critiques inédits qu’elles apportent, les études réunies ici visent à dégager leur efficacité théâtrale et à relier enfin leur répertoire à ses lecteurs, si ce n’est à ses spectateurs.

—

Sommaire

Introduction - Julien Goeury et Emmanuel Buron.

PREMIÈRE PARTIE - Travail des sources

I. Machiavel (1469-1527) et Charles Estienne (1504-1564) face à l’Andria de Térence -Patrizia de Capitani

II. Une comédie humaniste entre imitation et invention : les stratifications des sources et les résonances textuelles dans La Reconnue de Rémy Belleau - Magda Campanini

III. Langue et sources italiennes dans la comédie de la seconde moitié du xvie siècle - Concetta Cavallini

DEUXIÈME PARTIE - Dramaturgie

IV. Le suspens et l’entrelacs. Principes de composition de la comédie humaniste - Emmanuel Buron

V. Les r’abiller à la façon de ce pays : découpage scénique et structure dramaturgique dans Le Laquais de Pierre de Larivey - Agathe Herold

VI. Imitation et jeu théâtral dans Les Contens d’Odet de Turnèbe : Illusion du théâtre, illusion de la vie - Mariangela Miotti

TROISIÈME PARTIE - Construction des personnages

VII. La figure de l’écolier chez François Perrin (Les Escoliers, 1589) - Nina Hugot

VIII. « Oyez, vous aurez du plaisir ». L’art du monologue dans La Reconnue de Rémy Belleau - Nicolas Le Cadet

IX. Parole et parlure des vieillards dans les comédies de première génération -Jérémy Sagnier

QUATRIÈME PARTIE - Affinités génériques

X. La comédie néo-latine et ses modèles antiques : rire avec Plaute et Térence sur la scène des collèges (Paris, 1533-1554) - Mathieu Ferrand

XI. Lucelle (1576) : la tragi-comédie comme laboratoire de la comédie sentimentale - Olivier Halévy

XII. L’influence des nouvelles dans le renouveau de la comédie humaniste - Enrica Zanin

CINQUIÈME PARTIE - Réception

XIII. Quelle postérité pour la comédie humaniste au xviie siècle ? - Bénédicte Louvat

XIV. (Ré)imaginer le viol dans Les Napolitaines (1584) de François d’Amboise -Michael Meere

ANNEXE

Jeudi 16 mai 1867 à la Sorbonne : une leçon de Saint-René Taillandier sur le théâtre au xvie siècle - Isabelle Schlichting

Bibliographie

Index des noms

Index des pièces et de leurs auteurs

Présentation des auteurs

L’Association V. L. Saulnier