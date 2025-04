Cahiers d'Études Italiennes, n°40 | 2025 : "Technique, animalité et post-humanisme chez Giacomo Leopardi"

Ce numéro a pour ambition de lire l’œuvre de Giacomo Leopardi à la lumière des perspectives suggérées par l’éco‑critique, les études sur l’animalité (Animal Studies), les discussions sur les nouveaux horizons ouverts par les innovations technologiques, et la réflexion sur le post‑humanisme. Les contributions explorent divers aspects, notamment le rapport de Leopardi avec la science et la technique, les éléments apocalyptiques présents dans les Operette morali et le Zibaldone, ainsi que la réflexion leopardienne sur l’animalité et les relations entre les espèces. Alors que le changement climatique progresse, le débat sur le destin de l’espèce humaine devient de plus en plus urgent : Leopardi a proposé certaines des réponses les plus amères et complexes aux interrogations angoissées de la conscience éco‑critique contemporaine. Il n’est pas surprenant que ses œuvres connaissent un regain d’intérêt critique à l’ère de l’Anthropocène.

Sommaire

Valerio Camarotto, Laura Fournier-Finocchiaro et Martina Piperno Introduzione Introduction

Enrica Leydi L'età delle macchine: automi e simulacri anatomici in Leopardi L'âge des machines : automates et simulacres anatomiques chez LeopardiThe Machine Age: Automata and Anatomical Simulacra in Leopardi

Andrea Capra Una realtà zibaldonica: attualità e inattualità della Proposta di premi fatta dall'Accademia dei Sillografi Una realtà zibaldonica : actualité et inactualité de la Proposta di premi fatta dall'Accademia dei SillografiUna realtà zibaldonica: Timeliness and Untimeliness of Proposta di premi fatta dall'Accademia dei Sillografi

Gennaro Ambrosino Inorganico pre e post-umano: Giacomo Leopardi e la geologia nelle Operette morali Pré et post-humain inorganique : Giacomo Leopardi et la géologie dans les Operette moraliPre-Human and Post-Human Inorganic: Geological Imaginaries in Giacomo Leopardi's Operette morali

Patrizio Ceccagnoli La risposta del cane. Una lettura della zoopoetica di Giacomo Leopardi La réponse du chien. La zoopoétique de Giacomo LeopardiThe Response of the Dog: Giacomo Leopardi's Zoopoetics

Agnese Pignataro Visions de l'animal chez Giacomo Leopardi Visioni dell'animale in Giacomo LeopardiPerspectives on Animals in Giacomo Leopardi

Vincenzo Allegrini Istinto, animalità e irriflessione nello Zibaldone di Leopardi Instinct, animalité et irréflexion dans le Zibaldone de LeopardiInstinct, Animality and Lack of Reflection in Leopardi's Zibaldone

Paola Cori Il demone moderno. Soggettività e alterità in Leopardi Le démon moderne. Subjectivité et altérité chez LeopardiThe Modern Demon. Subjectivity and Otherness in Leopardi

Sabrina Ferri "Son tutti morti". Human Extinction and the Apocalyptic Imaginary in Giacomo Leopardi « Son tutti morti ». L'extinction de l'humanité et l'imaginaire apocalyptique chez Giacomo Leopardi«Son tutti morti». L'estinzione dell'umanità e l'immaginario apocalittico in Giacomo Leopardi

Stéphanie Lanfranchi Leopardi à l'heure de l'Anthropocène Actuel, trop actuel ?Leopardi nell'era dell'AntropoceneLeopardi in the Age of the Anthropocene

Federico Vighi «Dialogo di madre con il proprio feto». Andrea Zanzotto e la natura leopardiana « Le dialogue d'une mère avec son fœtus » : Andrea Zanzotto et la nature de Leopardi"A Mother's Dialogue with Her Foetus»: Andrea Zanzotto and Leopardi's Nature.