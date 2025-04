Nicolas Cotton, Gilles Dupuis, François Harvey (dir.), Thanatographies. (Re)penser la mort en littérature

Comme l’attestent de multiples récits autour de la mort, il n’y a pas de sujet plus humain et plus constant, pas d’obsession ou de fascination plus impérieuses que cette anticipation soucieuse de la mort, vécue dans l’angoisse, la dénégation, ou au contraire dans la rencontre, voire la jouissance. Écrire la mort, c’est explorer ses différentes modalités d’expression, tantôt comme un devoir d’acceptation de sa finalité, tantôt comme un combat à finir avec elle, ou encore comme la fiction du déni de sa condition. Promesse de survivance ou de recommencement, l’espace littéraire est ce lieu de mémoire, passé ou anticipé, où cherche à se réaliser le deuil de soi et de l’autre.

Cet ouvrage rassemble les textes de vingt spécialistes qui mettent en dialogue la littérature et la mort. Au fil de la lecture, la littérature y apparaît comme le lieu d’une inquiétude, peut-être même d’un inconfort, l’écriture exprimant cette troublante intranquillité qui anime plusieurs d’entre nous lorsque l’idée de la mort se fait jour. La littérature, qui n’est jamais simplement une solution, peut cependant mener vers un espace d’apaisement dont elle seule possède le secret.

Avec les contributions de : Isabelle Alfandary, Aglaé Boivin, Jean-Claude Brochu, Mathilde Buliard, Jean-François Chassay, Frédérique Collette, Julie Côté, Nicholas Cotton, Katherine Doig, Gilles Dupuis, François Harvey, Marie Kondrat, Dominic Marion, Ginette Michaud, Emilie Ollivier, Isabelle Perreault, Cris(tina) Robu, François Rochon, Hélène Tessier Amorim, Cosmin Toma, Karianne Trudeau Beaunoyer, Frédéric Weinmann.

Nicholas Cotton enseigne la littérature au Département de littérature et de français du cégep Édouard-Montpetit.

Gilles Dupuis est professeur honoraire et associé au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal.

François Harvey enseigne la littérature au Département de littérature et de français du cégep Édouard-Montpetit.