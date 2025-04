Paul Audi, Réclamer justice

Une vie humaine sans justice est insoutenable. Être privé de justice ou victime d’une injustice, ne pas voir ses droits reconnus ou devoir demander en vain réparation pour un tort subi : autant de situations qui portent atteinte à notre humanité.

Alors il arrive que, réclamant justice et ne trouvant pas satisfaction, nous basculions dans la fureur et la violence, voire la folie, la vengeance et le crime.

Il y a là un paradoxe : comment le fait de réclamer justice peut-il aboutir à commettre l’injustice ? Les raisons sont-elles psychologiques ? politiques ? Ou est-ce parce que la demande de justice repose sur une idée floue de ce qui est juste, de ce qui devrait l’être ? Ou encore, ce péril ne résiderait-il pas dans le fait même que l’exigence de justice qui définit notre humanité est par essence infinie ?

Toutes ces questions, aussi intempestives que brûlantes, appellent à jeter un regard neuf sur la différence entre la justice et le droit, entre le juste et le légal.

