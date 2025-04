Christophe Charle, Racines, rameaux, feuilles. Essai de généalogie sociale et intellectuelle (1685-2001)

Au terme d'une carrière alternant phases d’enseignement et de recherche, histoire nationale et histoire comparée européenne, synthèses et microanalyses, Christophe Charle tente ici un pari : rendre compte de la trajectoire des familles dont il est issu, de la fin du XVIIe siècle à l’orée du XXIe siècle, et éclairer son parcours d’historien par la comparaison, d’une part, avec les trajectoires typiques de sa génération et, d’autre part, avec celles qui l’ont précédé et formé.

Cette double mise en perspective explore une sorte d’inconscient historique de longue durée. Elle revisite de manière originale les multiples crises et ruptures de la grande histoire comme de l’histoire personnelle, qui entrent régulièrement en résonance : migrations vers la ville, deuils inattendus, mobilisations, guerres déstabilisant les projets de vie. Cette micro-histoire sociale, au plus près des différentes générations familiales restituées dans leurs contextes propres, croise archives personnelles et archives publiques, traces écrites et visuelles, témoignages, synthèses historiographiques et hypothèses interprétatives sur les silences, inévitables, de l’ensemble de ces sources.

Même quand il resserre l’objectif sur sa trajectoire individuelle, Christophe Charle explore les spécificités de l’histoire universitaire et intellectuelle française, dont il est à la fois un produit « classique » et critique, comme l’attestent nombre de ses travaux antérieurs, de La République des universitaires (1994) à l’ouvrage collectif La dérégulation universitaire (2015).

Sommaire

Avant-propos

Introduction

Première partie – La rencontre des familles

Chapitre 1. Le côté paternel : entre Bourgogne et Vexin

Le charpentier gyrovague

Le charpentier gyrovague, un portrait indirect

Les deux orphelines

Les hauts et les bas d'une famille laborieuse

La répression d’une manifestation dans le quartier où habite la famille Charle : 3 décembre 1851

Chapitre 2. Entre deux guerres (1870-1914)

Rencontre avec la grande histoire ?

Refaire sa vie

Le refuge en banlieue

Sociabilités populaires

L’ami dentiste

Chapitre 3. Le côté maternel : entre Berry et Nivernais

Les Poteries

Dynasties de potiers ?

Le choc de la Grande Guerre

Histoire d’amours heureuses et malheureuses

Une nouvelle vie

La sortie du prolétariat rural : la famille Potier

Le 1, rue des Haies : un immeuble populaire et un foyer de migrants

Retour au pays ?

Souvenirs de vacances

Chapitre 4. Entre Passy et Saint-Maur, la famille Heim

De l’Alsace à Paris

Une famille nombreuse en banlieue résidentielle

Sociabilités de banlieue

« Un mince filet de sang. » Quand deux sœurs Heim défraient la chronique des faits divers

Chapitre 5. Savoir signer ?

Famille Heim

Naissances

Mariages des enfants

Famille Charle

L’autre France : signatures rurales

Chapitre 6. Effets de guerre

Un savant engagé

Partir au front

Lettres du front

Deux lettres du front d’Armand Auchère (1897-1917)

Partir du village

Parcours migratoires, l’individuel et le collectif

Aux enfants de Neuvy-Deux-Clochers morts pour la France

Essai de portrait de groupe

Essai de portrait anthropologique

Deuxième partie – Discordances de l’historien

Préambule

Chapitre 7. Rebonds et rechutes

L’horizon scolaire

Rechute

Le testament retrouvé

Essai de diagnostic rétrospectif

Chapitre 8. Souvenirs d’écoles : Quartier latin

10, rue Vauquelin

23, rue Clovis

Figures professorales

Lettres ou sciences ?

Chapitre 9. Deux ans de (kh)bagne

L’enfermement lycéen

Histoire ou littérature ?

La politique de loin

Chapitre 10. Quatre ans de bonheur

Nouveaux apprentissages

Précis de zoologie historique normalienne

Une peregrinatio academica de faible amplitude

Les horizons d’une histoire sans rivage

Destins d’une génération

Apprendre le « métier » d’historien avec les sociologues

Chapitre 11. « Le choix d’un sujet de thèse n’est jamais innocent »

Genèse d’un sujet

Poupées gigognes

Le contexte des années 1970

Des « intellectuels » aux « élites »

Des élites de la République

Une soutenance

Chapitre 12. Que faire après la thèse ?

Éloge paradoxal du CNRS

Souvenirs électoraux

Paris 1, terre promise ?

Big is not (always) beautiful

Chapitre 13. Pourquoi comparer ?

Au-delà du Rhin, genèse d’un projet

Comment comparer ?

Comparaison et histoire transnationale

Essai de bilan

Post-scriptum. Brève histoire d’un projet

Sources et bibliographie.