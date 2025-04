"Qu'est-ce qu'un "bon" récit de violences sexuelles ?". Conf. de Laélia Véron (Bruxelles)

Qu'est-ce qu'un "bon" récit de violences sexuelles ?

Mardi 08 avril 2025 | 18h30 [Bâtiment R - Auditoire Pierre Drion]

Telle quelle, la question semblera évidemment incongrue: un récit de violences sexuelles n'a pas à être évalué, mais entendu, écouté, compris.

Cependant, de fait, nous avons nécessairement des attentes, conscientes ou inconscientes, qui façonnent notre réception de ces récits. Ces attentes varient selon les différentes sphères socio-discursives concernées (les domaines juridique, militant, littéraire, médiatique, etc.) qui incluent toutes des récits archétypaux et des normes liées à leurs activités propres: un "bon" récit de violences sexuelles devra être ainsi tour à tour un récit digne, exact, convaincant, émouvant, thérapeutique, mobilisateur, singulier, etc. Et sans doute existe-t-il des tensions, voire peut-être même des incompatibilités entre ces normes. On interrogera ici notamment la concurrence parfois manifeste entre la norme politique et la norme stylistique pesant sur les récits de violence sexuelle: faut-il privilégier la communauté du "me too" ou la recherche d'une singularité stylistique pour ne pas être accusée de produire un énième simple "témoignage", voire, comme le disait Christine Angot "une merde de témoignage" ?

La Chaire Suzanne Tassier-Gustave Charlier s’attache à étudier et à déconstruire les grands débats de société dans lesquels l’ULB s’engage activement. Elle a pour but de convier un professeur étranger à l'Université, à donner sous ses auspices un enseignement sur les "Conditions du travail féminin" ou d'aider, par toute voie appropriée, le développement de la recherche en matière de "Gender studies".

La Chaire est gérée conjointement par les Facultés de Droit et criminologie, Lettres, traduction et communication, Philosophie et sciences sociales, Psychologie et sciences de l’éducation. Elle est organisée tous les ans, à tour de rôle par chacune de ces facultés.

Cette année, la Faculté de Lettres, Traduction et Communication reçoit Laélia Véron.

L'ensemble des conférences sont ouvertes à toutes et tous.

Responsable académique de la Chaire Tassier 2024-2025 : Professeure Laurence Rosier