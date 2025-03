Avec éclat

Les Éditions de l'Éclat fêtent leurs quarante ans, en éditant un catalogue anniversaire qui reprend l’ensemble des 505 titres disponibles, épuisés ou hors commerce parus entre 1985 et 2025, enrichi de seize pages en couleurs sur les différentes collections et revues, et adossé à plusieurs index dont un index général des 567 personnes qui ont participé d’une manière ou d’une autre à un livre (auteur en tous genres, traducteurs, traductrices, préfaciers, postfacières, éditeurs, éditrices ....). Michel Valensi et Patricia Farazzi ont réuni par ailleurs Vingt préfaces en forme de livre, pour tisser des liens entre des ouvrages de Guillaume Apollinaire, Zarife Biliz, Hermann Broch, Massimo Cacciari, Leandro Calle, Giorgio Colli, Philip K. Dick, Javier Heraud, James Horrox, Derek Jarman, Ursula K. Le Guin, Jules Michelet, Mazzino Montinari, Costantino Nivola, Uri Orlev, un florilège de Salomés, Gershom Scholem, Avrom Sutzkever, Mario Tronti, Paolo Virno…

(Illustr. : Paris, pont sur la Seine, Nuit blanche 2009, ©Patricia Farazzi)

