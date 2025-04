Juliette Eyméoud, Le Siècle du célibat. Des célibataires nobles en France au XVIIe s.

Pourquoi les nobles du XVIIe siècle ont-ils destiné la moitié de leurs enfants au célibat ? Quelle pouvait être la vie d’un ou d’une célibataire noble en France durant le Grand Siècle ? Le célibat, que l’on imagine source d’exclusion et de solitude, offrait-il au contraire une vie active et entourée ? Comment désignait-on les personnes non mariées alors que le mot « célibataire » n’existait pas encore ? En répondant à ces questions, le livre interroge le XVIIe siècle comme fabrique du célibat noble et propose une réflexion sur la définition même du célibat à l’époque moderne qui peut varier selon le genre et la vocation (religieuse ou laïque) de chaque individu. Pour donner corps à l’histoire d’un groupe social oublié, l’étude se décline à plusieurs échelles, depuis l’organisation des maisons nobles jusqu’aux portraits d’hommes et de femmes restés dans le célibat. Elle apporte de nouvelles connaissances sur l’histoire socio-économique de la noblesse du XVIIe siècle en mêlant l’analyse de phénomènes structurels et l’histoire du quotidien et des émotions.

Table des matières…

Préface d'Elie Haddad…

Introduction…

Juliette Eyméoud est docteure en histoire moderne de l’École des hautes études en sciences sociales et conservatrice d’État des bibliothèques.

Écouter l'intervention de Juliette Eyméoud dans l'émission Le Cours de l'Histoire animée par Xavier Mauduit sur France Culture…