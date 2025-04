Martin Buber, Utopie et socialisme

Préface d'Emmanuel Levinas.

Avant-Propos de Patrick Marcolini.

Le mouvement révolutionnaire s’est construit sur un refoulement : celui du socialisme utopique. Dès la fin du XIXe siècle, les propositions de Fourier, Saint-Simon et Owen ont été écartées par les marxistes car considérées comme non scientifiques. Pourtant, ce n’est pas l’État ou le marché qui fait société, mais bien les structures communautaires de voisinage, de travail et d’entraide, ainsi que leur capacité à s’associer librement. Elles sont autant d’îlots de socialisme voués à s’agrandir et à se fédérer, pour aboutir à la communauté des communautés.