Lorsque Marcel Rottembourg (1889-1944), sous le pseudonyme d'Alain Rox, écrit ses mémoires dans les années trente, publiés en 1936 sous le titre un peu amer de Tu seras seul, il nous livre un témoignage riche et passionnant sur vingt-cinq ans de la vie d'un homosexuel de la Belle Epoque aux Années folles. C'est une archive sans équivalent sur la découverte de l'homosexualité, le difficile dévoilement à soi-même et aux autres, l'acceptation de sa différence par lui-même, ses parents et ses amis. Sous le titre Tu seras seul. Mémoires d'un homosexuel de la Belle Époque aux Années Folles, les éditions montpelliéraine GayKitschCamp donnent à lire ce tableau vivant de la vie gay à Paris, dans les années vingt, entre bars, rencontres et amours, dans une traduction de Jean-Marc Barféty accompagnée de nombreuses notes sur la vie de Marcel Rottembourg et un dictionnaire des lieux qu'il a fréquentés. Au sommaire du numéro de mars d'Acta fabula, on pourra lire un entretien de Jean-Christophe Corrado avec Jean-Marc Barféty : Alain Rox : s’écrire homosexuel dans le premier XXe siècle.