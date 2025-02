Pierre Alferi, Chercher une phrase (rééd.)

Chercher une phrase est paru initialement en 1991 dans la collection “Détroits” chez Christian Bourgois (dirigée par Jean-Christophe Bailly, Michel Deutsch, Philippe Lacoue-Labarthe). Ce n’est pas le premier livre de Pierre Alferi, précédé par la publication de sa thèse de philosophie sur Guillaume d’Ockham (Guillaume d’Ockham le singulier, Minuit). Mais Chercher une phrase était devenu un livre important, initiateur à la fois d’une pensée, d’une écriture.

Comme le fait Jean-Christophe Bailly dans sa préface, on peut comparer l’approche très serrée de la notion de singularité chez d’Ockham et l’enchaînement sériel des brefs chapitres formant Chercher une phrase. Sous la forme de thèses se succédant dans une sorte d’accélération continue, ce petit livre unique devient pour son auteur une entrée dans la littérature. « Chercher une phrase, écrit Jean-Christophe Bailly, peut être lu comme la description d’un texte à venir qui, avant de se décliner selon des conformités de genre, même perturbées (poème, roman), sera d’abord un buissonnement de phrases d’une étonnante diversité. » Si, comme l’affirme Pierre Alferi, « la seule tâche de la littérature est d’inventer de nouvelles formes syntaxiques, de nouveaux rythmes » et, en conséquence « d’étendre le langage », alors il devient inutile et néfaste de border cette extension toujours à venir.

Autant dès lors inventer la règle en même temps que le jeu, et c’est ce à quoi s’emploiera Pierre Alferi dans toute son œuvre.

