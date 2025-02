Pierre Alferi, L'imprudent (inédit)

L’imprudent est un texte inédit de Pierre Alferi, décédé en 2023. Une succession de brefs chapitres évoque l’existence d’un personnage troublant, ses métamorphoses étranges comme sa vie la plus familière, jusqu’à l’obscénité parfois.

Tram, enfant abandonné (waif, en anglais, comme on pourra le lire sur sa dalle funéraire) n’a pas de visage. Né d’inconnus, à peine a-t-il un nom. Parfois à une voyelle près, Tram ou Trom. Pourtant Tram est un personnage, il affirme, par défaut ou par inadvertance, ce qu’on peut appeler son caractère, en dépit d’incroyables mutations, performances, mutilations, transplantations dans l’espace et le temps. Dans un récit qui n’est pas sans rappeler le roman anglais du XIXe siècle, ou encore la littérature jeunesse, le récit surréaliste, ou les « aventures » sadiennes, Pierre Alferi multiplie les épreuves de son personnage, rencontres, travaux, expériences. Tram est tour à tour inquiet, morose, crédule, timide, poli, sujet à de violents accès de compassion, tendre et docile à l’excès. Tout l’étonne, puis lui paraît étonnamment naturel. On le dirait lâche si sa qualité principale ne lui donnait souvent l’apparence du contraire.

Texte déconcertant, qui traverse à la fois une très grande douceur énigmatique et un dérangement radical, L’imprudent peut se lire comme un conte contemporain sur l’identité et ses métamorphoses. « Tram est en effet imprudent, d’une imprudence rare, auprès de quoi les prodiges dont il est le témoin semblent presque anodins. »

