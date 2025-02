Blanche El Gammal, La Ruritanie ou l'Europe introuvable

Il est un pays bien étrange, situé on ne sait où exactement en Europe centrale ou balkanique: la Ruritanie, ancêtre de la Syldavie et de la Bordurie de Tintin.Qu'est-il au juste? Un pays imaginaire qu'on voit apparaître pour la première fois à la fin du XIXe siècle dans Le Prisonnier de Zenda, écrit par l'Anglais Anthony Hope. Or le succès de ce roman a généré des épigones aux multiples noms, au point de donner naissance à un genre littéraire, la romance ruritanienne.

Le fait est connu en Grande-Bretagne mais très peu étudié en France, alors même qu'il a existé une abondante production ruritanienne française durant le premier XXe siècle.Le présent ouvrage se propose d'exposer les codes ou les recettes d'un genre littéraire à succès à travers une étude détaillée des noms de pays, des noms des personnages et des scénarios types. Plus profondément, il rend compte des rapports entre la Ruritanie et l'Europe existante. Les noms et les intrigues sont très manifestement influencés par l'actualité de la période étudiée, qui va de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale.

On passe d'un pays de conte de fée ou d'opérette inspiré des Märchen allemands au pays angoissant de Dracula: originellement germanique, la Ruritanie se déplace dans les Balkans troublés. Le sujet permet donc d'éclairer les conceptions et les préjugés d'auteurs britanniques et français; il renvoie à des divergences, des clivages, et même des fractures, d'une Europe à l'autre.

Sommaire

Introduction

Partie 1 : Ruritanies - Éléments de géographie

Propos et mises au point liminaires

1 – L'Orient avant l'Orient

2 – La Mitteleuropa et les Balkans, çà et là en Europe

Chapitre 1 : Toponymes

Chapitre 2 : Un ancêtre ruritanien : Gérolstein

Autour de Gérolstein : variations

Chapitre 3 : Germania vs Balkanica

Les provinces romaines ruritanisées

La mode illyrienne

La Pannonie aux cent visages

La Mitteleuropa réinventée : la Styrie, l'Alfanie, " Là-bas "

Chapitre 4 : Destination inconnue

Dracula en " terre française "

" Where's that? " ou de l'utilité incertaine des cartes

Chapitre 5 : Ruritanie vs Poldévie

Pastiches et parodies

La Poldévie, ou l'essor de la Ruritanie française

État des lieux ruritaniens dans les années 1930

Portrait d'une capitale ruritanienne : Grochol

Le cas Tintin

Partie 2 : Ruritaniens - Figures et situations

Chapitre 6 : Anthroponymes

Rois

Reines

Héros et personnages secondaires

Chapitre 7 : Le personnel ruritanien

Souverains et héritiers

Entourage et intrigues familiales

Des modèles existants ?

Chapitre 8 : Fins tragiques et happy ends

Jules Lemaître ou la fin des rois et l'impasse de la monarchie

La tentation de l'évasion :

Portraits de rois et de princes volontairement reclus ou exilés

Le règne ou la mort

And they lived happily ever after

Chapitre 9 : Dans l'entre-deux-guerres

Du côté des Français : place à la gaieté

Le triomphe des faux souverains

Du côté des Anglais : place à l'angoisse

" How are things doing? Very badly "

Femmes (presque) fatales

Conclusion : " Ruritanomanie "

Table des matières

Annexes

Tableau synthétique de la Ruritanie francophone

Tableau synthétique de la Ruritanie britannique

Tableau synthétique de la Ruritanie américaine

Les principaux événements historiques exploités par la littérature ruritanienne

Les personnages littéraires et leurs modèles historiques identifiés : Tableau de correspondances récapitulatif

Notices sur les auteurs peu connus du grand public

Bibliographie

Liste des illustrations

Index des noms de personnes

Index des noms de lieux