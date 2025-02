François Noudelmann, Peut-on encore sauver la vérité ?

François Noudelmann, qui enseigne dans les universités américaines depuis vingt-cinq ans, est frappé par la nouvelle pratique du mensonge en politique, et en particulier depuis l’élection de Donald Trump en 2016. Les contre-vérités sont diffusées comme des « faits alternatifs » : à chacun son interprétation. Nous serions entrés dans l’ère de la post-vérité, porte ouverte aux fake news et aux manipulations les plus grossières.

Le but de cet essai est de retracer le chemin qui a mené à ce relativisme depuis une quarantaine d’années : le règne du storytelling, l’empire de l’émotion, la politique des identités, l’idéologie victimaire, la cancel culture, la déconstruction philosophique, l’autofiction et l’exofiction, la virtualisation du monde par l’intelligence artificielle… ont démoli la raison occidentale.

Pour sauver la vérité et la positivité des faits, François Noudelmann explore dans cet essai d’autres voies particulièrement instructives et novatrices, comme l’indignation devant le mensonge ainsi que l’alliance du doute et de la révolte, qui permettent de croire encore à un langage commun.

François Noudelmann vit à New York. Il est professeur de philosophie et de littérature à New York University. Ancien président du Collège international de philosophie, il est l’auteur de nombreux essais, traduits dans une douzaine de langues. Il a notamment publié : Le toucher des philosophes. Sartre, Nietzsche et Barthes au piano (Gallimard, 2008, grand prix des Muses 2009), Les airs de famille ; une philosophie des affinités (Gallimard, 2012), Le génie du mensonge (Max Milo, 2015), Penser avec les oreilles (Max Milo, 2019), Un tout autre Sartre (Gallimard, 2020).