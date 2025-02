Élie Halévy, L'ère des tyrannies. Penser en résistance (1923-1937)

Édition et introduction de Vincent Duclert. Préface de Perrine Simon-Nahum.

Le 28 novembre 1936 à Paris, s’exprimant devant la Société française de philosophie, le philosophe et historien Élie Halévy bouleverse la compréhension de l’histoire. L’Europe est entrée dans « l’ère des tyrannies ». De Rome à Berlin et Moscou, des régimes inconnus s’érigent dans la terreur de l’État, la révolution armée et le fanatisme de nationalité. Par son analyse qu’aucun penseur n’a jusque-là formulée, Élie Halévy avertit les démocraties de la menace mortelle de ces régimes au pouvoir absolu. Les définir, c’est se mettre en situation intellectuelle de les combattre. Cet effort sans équivalent pour penser une histoire fatale est un acte philosophique par excellence, ramenant l’histoire vers la liberté, inaugurant un temps de résistance au totalitarisme avant que n’éclate la Seconde Guerre mondiale.

Dans la nuit du 20 août 1937, décède Élie Halévy. Un an plus tard, l’année de Munich, L’Ère des tyrannies devient un livre, par la volonté de ses amis dont Raymond Aron, Célestin Bouglé, Étienne Mantoux, et sa femme Florence.

L’édition présente réédite cette conférence majeure de 1936 et celle de 1929 qui la précède, accompagnées de textes inédits et d’un choix de correspondances. La lutte passée et présente contre les tyrannies s’éclaire ici d’une oeuvre de toute importance.

Philosophe de formation, auteur d'une thèse sur Platon et d’une somme sur La formation du radicalisme philosophique et animateur dès 1893 de la nouvelle Revue de métaphysique et de morale, Élie Halévy (1870-1937) peut également être rangé parmi les grands historiens du XXe siècle français.Il est notamment l’auteur d’une Histoire du peuple anglais au XIXe siècle (Hachette, 1912-1932 et rééd. 1973-1975), vaste fresque commencée en 1906 et restée inachevée malgré la conclusion d’un Épilogue fondamental en deux volumes, Les Impérialistes au pouvoir (1895-1905) et Vers la démocratie sociale et la guerre (1905-1914), et la publication posthume, en 1946, du Milieu du siècle.

Vincent Duclert est historien des génocides, ancien directeur du Centre Raymond Aron (CESPRA, EHESSCNRS).

Perrine Simon-Nahum est philosophe, directrice de recherche (CNRS et École normale supérieure).

Marie Scot, historienne, est enseignante à Sciences Po et chercheuse au Centre d'histoire de Sciences Po.