Henry Morton Stanley, À la recherche de Livingstone

Préface de Patrick Deville

Traduit par Henriette Loreau

« Docteur Livingstone, je suppose ? » tels sont les mots demeurés célèbres que prononça le non moins célèbre Stanley au bord du lac Tanganyika, le 10 novembre 1871. Accomplissant avec succès la mission assignée deux ans plus tôt par le directeur du New York Herald, il venait de retrouver l’explorateur et missionnaire écossais David Livingstone, découvreur du Zambèze, égaré en Afrique centrale. Ce sera le début d’une amitié qui les conduira d’aventure en aventure à la recherche des sources du Nil…

Henry Morton Stanley, né en 1841 au pays de Galles sous le nom de John Rowlands, s’est embarqué comme mousse à destination de l’Amérique. Il y sera commis d’épicerie, soldat, ouvrier agricole, marin puis grand reporter, avant de devenir l’un des plus grands explorateurs du XIXe siècle.

« Sa vie, ce sera l’Afrique, le rêve de couvrir d’encre ce grand blanc inconnu au cœur du continent. » Patrick Deville