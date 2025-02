Mustapha Jmarhi, avec la collaboration de Gérard Chalaye, Boulaouane, Kasbah historique et Citadelle de Saint Exupéry

Préface de Guy Dugas

Quel lien, a priori, entre Citadelle de Saint Exypéry et la kasbah de Boulaouane, dns la vallée de l'Oum er R'bia ?

Revenant à ce texte, dont je possède une magnifique édition originale grand papier, somptueusement reliée et sous emboitage mis qui n'était pas sorti de ma bibliothèque depuis des décennies, je ne me souvenais pas que la lecture en fût si ardue – l’ai-je d’ailleurs jamais lu dans son intégralité, du reste, si l’on peut parler d’intégralité à propos d’une œuvre inachevée ? Et jamais je n’aurais pu imaginer que cette citadelle « navire des hommes, sans lequel ils manqueraient l’éternité », expression si couvent reprise, avait été inspirée de la visite des Doukkala que fit Saint Exupéry en 1927.

Dans quel état se trouvait alors la kasbah rousse et quelle impression durent faire sur l’aviateur les rencontres qu’il fit dans ses environs pour inspirer d’aussi intenses réflexions ? C’est tout le mérite de celui qui nous convie ici à cette mise en commun de nos analyses et réflexions – j’ai nommé Mustapha Jmahri – d’avoir su inscrire d’indéniable façon Boulaouane, Saint Exupéry et finalement Citadelle dans le patrimoine culturel marocain.