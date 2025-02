Ipotesi, vol. 28-2 : "Uma nova região do mundo ?" As litteraturas francófonas pós-coloniais e o Brasil / "Une nouvelle région du monde?" Les littératures francophones postcoloniales et le Brésil

« Uma nova região do mundo ? » As litteraturas francófonas pós-coloniais e o Brasil

"Une nouvelle région du monde?" Les littératures francophones postcoloniales et le Brésil

(coord. Henrique Provinzano Amaral, Thiago Mattos, Véronique Bonnet)

No campo de estudo das literaturas francófonas, percebe-se um verdadeiro entusiasmo pelas obras ligadas ao "Atlântico negro" (Gilroy), quer provenham de lugares como o Caribe insular e a África subsaariana francófona, quer sejam criadas por escritores ligados de algum modo a tais lugares. Trata-se, provavelmente, de um momento histórico determinante: a produção francófona pós-colonial encontra – e por vezes renova – um horizonte de expectativa brasileiro que dá mostras da sua hospitalidade (Diagne), reconhece nela convergências geográficas, históricas, antropológicas e culturais, e revela-se propício a releituras que adotam uma perspetiva transatlântica e transcontinental. Motivados pelos diferentes objetos e abordagens dos artigos presentes neste número, buscamos fazer um percurso crítico pelas contribuições, a fim de indicar os rastros e os passos por vir nesse campo de pesquisa ainda nascente, mas dotado de inegável robustez crítico-teórica, que trata das confluências atlânticas nas artes e nas literaturas francófonas e brasileira.

Dans le domaine de l'étude des littératures francophones, se manifeste, au Brésil, un réel engouement pour les œuvres liées à « l'Atlantique noir » (Gilroy), qu'elles proviennent de la Caraïbe ou de l'Afrique subsaharienne francophone. Il s’agit probablement d’un moment historique décisif : la production francophone postcoloniale rencontre – et renouvelle parfois – un horizon d’attente brésilienne qui montre son hospitalité (Diagne), reconnaissant en son sein des convergences géographiques, historiques, anthropologiques et culturelles et se révèle propice à des réinterprétations adoptant une perspective transatlantique et transcontinentale. Le présent numéro analyse les confluences transatlantiques dans les arts et les littératures francophones et brésiliennes.

