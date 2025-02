Camille Riquier Wautier, Lire pour la danse : les ballets littéraires de Roland Petit à John Neumeier (1949 à nos jours)

Contre l’idée reçue selon laquelle la danse classique ne crée rien de neuf entre le XXe et le XXIe siècle, nous soutenons dans cet ouvrage qu’une création classique se fait jour, notamment grâce au recours à la littérature. Sur cette période, à côté de célèbres reprises de Giselle, Cendrillon ou Roméo et Juliette, si courues du public, une autre danse classique s’invente. Dans l’ombre de la danse contemporaine d’une part et de ce qu’il est convenu d’appeler le « grand répertoire » d’autre part, cette nouvelle danse classique, souvent qualifiée de « néo-classique », se distingue particulièrement par la façon personnelle dont ses chorégraphes renouent avec la littérature. S’inspirant de leurs lectures, ces derniers donnent naissance à d’authentiques créations, sans antécédent dans l’histoire de la danse. Un phénomène d’ampleur se dessine, tant par le nombre d’œuvres chorégraphiques qu’il compte que par son extension chronologique et géographique : ce sont plusieurs centaines de ballets littéraires qui sont créés en Occident entre les années 1940 et aujourd’hui.

Camille Riquier Wautier est ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, agrégée de lettres modernes et docteure en littérature générale et comparée de l’Université de Strasbourg. Elle a été chargée de recherches documentaires à la Bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris.