Destination Ruritanie

Il est un pays bien étrange, situé on ne sait où exactement en Europe centrale ou balkanique : la Ruritanie, ancêtre de la Syldavie et de la Bordurie de Tintin. Un pays imaginaire qu'on voit apparaître pour la première fois à la fin du XIXe siècle dans Le Prisonnier de Zenda d'Anthony Hope. Or le succès de ce roman a généré des épigones aux multiples noms, au point de donner naissance à un genre littéraire : la romance ruritanienne. Le fait est connu en Grande-Bretagne mais très peu étudié en France, alors même qu'il a existé une abondante production ruritanienne française durant le premier XXe siècle. Dans La Ruritanie ou l'Europe introuvable (P.U. Blaise Pascal), Blanche El Gammal explore les codes et recettes de ce genre littéraire en cherchant à rendre compte des rapports entre la Ruritanie et l'Europe existante.

