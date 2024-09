L’œuvre d’Alberto Manguel est de celles qui se donnent précisément à lire comme une investigation inlassable de l’acte de lire, lequel ne fait qu’un, chez l’écrivain, avec l’acte de voir et de vivre. Elle conjugue ainsi la réflexivité la plus dense et la liberté la plus vagabonde dans les territoires du savoir et de la sensibilité. Les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes du premier colloque français consacré à Alberto Manguel, écrivain lecteur qui s’est tenu à l’Université de Poitiers du 21 au 23 octobre 2021, dans le cadre d'un projet de recherche dédié à la réception et à la lecture des genres littéraires. Le sommaire réuni par Séverine Denieul, Pierre Loubier et Antonia Zagamé tente de mieux cerner l’originalité de l'entreprise d'Alberto Manguel qui vise, à travers les genres de l’essai, du roman, du récit autobiographique, du journal, du dictionnaire, du dialogue..., à mettre en mots la lecture et son expérience. Il donne aussi à lire le discours prononcé par Alberto Manguel à l’occasion de la remise du doctorat honoris causa de l’université de Poitiers.