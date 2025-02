Iris n° 45 / 2025 : “Folklore, fakelore : questions d’imaginaires”

Les relations entre folklore et imaginaire sont évidentes au regard des ouvrages académiques des XXe et XXIe siècles. Le folklore correspond à l’ensemble des savoirs et des traditions d’un peuple. Il comprend des témoignages du passé, oraux ou écrits, en voie d’être oubliés ou transformés par de nouvelles normes et un nouveau mode de vie. Il est ainsi couramment question des connaissances et des histoires anciennes d’un village, d’une région, d’un pays ou d’une culture.

Il existe également un folklore moderne, impliquant des légendes urbaines et un remodelage de contes ou mythes. Ces adaptations permettent de réaliser de nouvelles histoires à vocation artistique et/ou divertissante et parfois commerciale. Elles peuvent aussi être employées dans des discours politiques pour soutenir un régime ou une idéologie. Ces constructions folkloriques récentes investissent de nouveaux médias, proposant des formes inédites de transmission et peut-être d’invention. Elles constituent alors un champ d’étude du folklore narratif qui mérite d’être approfondi. L’étude du fakelore, comme tradition fausse, apporte également un éclairage intéressant pour la compréhension des structures dynamiques de l’imaginaire.

Sommaire

Fleur Vigneron

Éditorial

Mythodologies

Sous la direction de Fleur Vigneron

Christian Bromberger

Folklore, religion et politique. Les différentes facettes de Noruz (« le jour nouveau », la nouvelle année) en Iran et au Moyen-Orient

Folklore, Religion and Politics. The Different Facets of Noruz (“The New Day”, The New Year) in Iran and in the Middle East

Stamatis Zochios

La (pseudo)mythologie slave. Un aperçu

Slavic (pseudo)Mythology. An Overview

Topiques

Sous la direction de Fleur Vigneron

Rachel Ltaif

Le folklore libanais à travers les dictons : l’imaginaire derrière le sarcasme et la parodie

The Lebanese Folklore through Proverbs: The Imaginary behind Sarcasm and Parody

Mounira Abi Zeid

L’évolution du mythe de l’abaday ; de l’héroïsme à la violence dévalorisée

The Evolution of the abaday Myth; From Heroism to Devalorized Violence

Félicité de Rivasson

Le folklore breton, aux sources du romanesque de Paul Féval

The Breton Folklore, the Origins of Paul Féval’s Fictional Work

Mohamed Lamine Rhimi

Rhétorique, heuristique et défolklorisation dans l’écriture d’Édouard Glissant

Rhetoric, Heuristic and Defolklorization in Edouard Glissant’s Writings

Clément Pelissier

Des shinigamis et des hommes : entrelacements des représentations culturelles dans le manga Death Note

Shinigamis and Men: Intertwining of Cultural Representations in the Manga Death Note

Facettes

Carole Bourne-Taylor

Réinventer notre attachement au vivant : une ambition poéthique

Reinventing Our Attachment to the Living World: a Poethical Ambition

Comptes rendus

Laurence Doucet

Philippe Walter, Le Graal, une fabrication médiévale, Quintin, Éditions Jean-Paul Gisserot, coll. « Histoire Gisserot », 2024

Jean-Nicolas Jacques

Marc Bloch, La Vie d’outre-tombe du roi Salomon, présenté et étudié par Florence Hulak et Julien Théry, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2024

Florie Maurin

Karin Ueltschi, Savoir des hommes, sagesse des femmes. Savants ou magiciens, matrones ou sorcières, Paris, Imago, 2024

Bruno Petey-Girard

Myriam Jacquemier, Le Mythe de Babel à la Renaissance. Richesses et structures du mythe ; Les Fonctions politiques du mythe de Babel à la Renaissance. Creuset de la modernité ; La Laïcisation du mythe de Babel à la Renaissance. Du verbe à la parole, 3 volumes, Paris, L’Harmattan, 2024

Jean-Charles Berthet

Robin Douglas et Francis Young, Paganism Persisting. A History of European Paganisms since Antiquity, Exeter, University of Exeter Press, 2024

Véronique Costa

Philippe Martin, Qui est le diable ?

Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Lignes de partage », 2024

Philippe Walter

Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi, E Folle di Mamma. Contes de Corse, version bilingue, corse et français, avec liens web vers les enregistrements originaux, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, 2023

Philippe Walter

Francesco Zambon, Brève histoire de l’obscurité poétique, Nice, Arcades Ambo, 2023