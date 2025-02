Stéphane Lleres, Lire Différence et Répétition de Gilles Deleuze

Différence et Répétition apparaît comme un effort pour se dégager de l’hégélianisme prégnant dans la vie intellectuelle française des années soixante, et par là, accomplir un véritable renversement du platonisme. Pour ce faire, là où l’hégélianisme ne conçoit de différence que conceptuelle, il s’agit de penser la différence en elle-même, échappant à la médiation du concept, et telle qu’elle apparaît dans la répétition appréhendée pour elle-même, distincte de toute généralité. Mais une telle entreprise demande le renversement de ce que Deleuze repère comme une image de la pensée, qui en fixe les coordonnées comme mouvement ascendant vers le vrai.

Une telle entreprise, si elle veut éviter le double écueil du dogmatisme et du psychologisme ne peut être que transcendantale, mais d’un genre nouveau, dégagé de l’image de la pensée dont le kantisme était encore tributaire. C’est donc un effort puissant de renouvellement de la philosophie elle-même qui se fait jour dans Différence et Répétition, et que cet ouvrage se propose d’expliciter, animé par l’espoir qu’« un jour, peut-être, le siècle sera deleuzien. ».

