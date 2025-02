Évelyne Cohen, Anne Gangloff, Succès et échec de l’héroïsation. De l’Antiquité à l’actualité européenne

Comment fabrique-t-on des héros et des héroïnes ? Comment expliquer que certains processus d’héroïsation aboutissent à la reconnaissance publique d’un individu comme supérieur, digne d’un culte (au sens propre ou métaphorique), alors que d’autres échouent ? Le livre qui étudie à la fois des textes et des images fixes ou en mouvement porte sur le phénomène de l’héroïsation conçu comme un processus de construction développé par un réseau d’acteurs. Il s’attache aux processus d’héroïsation eux-mêmes en examinant divers attributs, acteurs et obstacles. Il analyse différentes figures d’héroïnes et de héros à une période donnée, dans le temps long ou bien dans une perspective genrée. Il interroge la temporalité des héroïsations : certaines périodes historiques, certains régimes politiques, certaines sociétés ont été plus propices que d’autres au phénomène de l’héroïsation, et c’est précisément le cas de notre époque où l’on parle de plus en plus souvent de héros, comme on le constate depuis la Covid et la guerre en Ukraine. Il s’inscrit de façon pluridisciplinaire dans une vaste perspective chronologique, depuis l’Antiquité grecque, grande pourvoyeuse de héros, jusqu’à Zelenski, héros de la série télévisée « Serviteur du peuple ».

Publié dans le cadre de la chaire Jean Monnet FABER de l’université Rennes 2.

Évelyne Cohen est professeure émérite d’histoire contemporaine à l’ENSSIB (université de Lyon). Elle est membre du LARHRA (UMR CNRS 5190). Ses recherches portent sur l’histoire culturelle et l’histoire des médias. Elle codirige La revue d’histoire culturelle (XVIIIe-XXIe siècles), publiée chez Open Édition.

Anne Gangloff est professeure d’histoire ancienne à l’université Rennes 2, directrice du CReAAH site rennais-LAHM, UMR 6566, et coordinatrice de la chaire Jean Monnet FABER (« Transmission et création d’une culture commune européenne : la fabrique des héros », 2021-2024). Ses recherches concernent l’histoire culturelle et politique de l’Empire romain.