Uno Kuniichi, Artaud pensée et corps

Texte révisé par Gligla Gonaschvili.

Grand spécialiste et passeur essentiel au Japon de la philosophie et de la littérature françaises, Uno Kuniichi publie en français son étude fondamentale sur Antonin Artaud – penseur expérimentateur unique du corps et de la force –, version remaniée, recomposée et augmentée de sa thèse réalisée sous la direction de Gilles Deleuze en 1980.

Ses textes conçus au sein de ses crises inexplicables dès son début creusent l'impensable et la question du « corps » qui s'impose. Artaud avait déjà lancé un problème fondamental et subsiste essentielle et unique cette révélation du « corps » en tension extraordinaire avec les « organes ». Affirmer le corps, mais résister aux organes. Cette position extrêmement paradoxale l'amène à repenser l'organique et l'inorganique impliqués dans la vie, tous les rapports de forces qui la déterminent et l'organisent. Puis, homme de théâtre singulièrement aventurier qui essaie de renouveler à fond le théâtre en repensant sensiblement la chair et la voix du théâtre, Artaud y reposait la même question sur la langue du théâtre et l'image du cinéma. Le théâtre et le cinéma doivent travailler les plis les plus profonds de la pensée et du corps selon sa perspective de la « Cruauté ». Docteur L. a une fois pour toutes diagnostiqué Artaud interné à son hôpital : « Il est fixé. Il n'écrira plus jamais. »

Mais l'écriture ne sera jamais perdue, celle avec la glossolalie, dans un véritable chantier de la langue intense, déchirée, condensée en crise dans ses immenses cahiers. Quelque chose est conquis et affirmé à travers ces batailles incessantes. Est-ce un « corps sans organes » qui réclame l'immanence absolue des forces de la vie ? Ou bien rien n'est absolu dans sa quête sans fin ?

Uno Kuniichi (宇野邦一, né en 1948) est philosophe, traducteur, essayiste et enseigna à l'université Rikkyō de Tokyo. Il est connu pour ses traductions d'ouvrages majeurs de Deleuze et Guattari (l'Anti-Œdipe, Mille Plateaux), d'Artaud, de Beckett, de Genet sur lesquels il a aussi publié des textes de référence et autres essais en japonais, du Voyage au bout du sens (1985) jusqu'à La Vie inorganique (2024). Il soutint sa thèse en français sur Antonin Artaud sous la direction de Gilles Deleuze en 1980. La rencontre de Uno Kuniichi avec Hijikata Tatsumi, au début des années 1980, le marqua profondément et continua a émettre des échos dans ses propres recherches sa vie durant.