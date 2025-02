Michèle Audin, Rue des Partants. Paris, Ménilmontant (1848-1953)

« À Ménilmontant comme ailleurs, on savait qu'on avait un roi, puis on apprenait qu'on n'en avait plus. Les ouvrières, les ouvriers, manquaient de pain. Comme dans les faubourgs avoisinants, on dressait des barricades. On donnait aux rues du quartier des noms des batailles des guerres menées au loin. Une autre guerre arrivait. On massacrait des ouvriers, des insurgés, partout dans Paris mais plus encore ici. On ramassait des cadavres dans les rues et on les enterrait où l'on pouvait. On arrêtait des hommes, des femmes, des blanchisseuses, des cordonniers, des pauvres. Ménilmontant vaincu était vide et silencieux. Mais pas soumis. »

Mais qu’est-ce donc, Ménilmontant ?



« Une belle image de blanchisseuses au travail, rue des Partants » : à partir d’une photographie de Robert Doisneau, Michèle Audin esquisse, décrit, raconte. Elle déploie une fresque historique à mi-chemin sur deux siècles (1848-1953), parcourant les rues de Ménilmontant, quartier populaire de Paris, à la rencontre de ses habitants, de leurs métiers, de leurs luttes... Une empreinte vivante, encore aujourd’hui.



Michèle Audin est mathématicienne et membre de l’Oulipo. Passionnée par l'histoire de la Commune de Paris, elle anime le blog macommunedeparis.com.







